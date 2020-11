Übermittlungsfehler: Keine neuen Corona-Fälle bei Südstadt-Grundschülern

Peine

Drei aktuelle Corona-Fälle hat der Landkreis Peine am Donnerstag in der Grundschule in der Südstadt gemeldet. Jedoch gab es einen Fehler bei der Übermittlung: In jüngster Zeit habe es gar keine neuen bestätigten Corona-Infektionen bei den Schülern gegeben, sagt Schulleiter Michael Lampka. Bestätigt hingegen ist: Freitag gab es 26 neue Corona-Fälle im gesamten Kreisgebiet.

Gemeldet wurde am Donnerstag jeweils ein Fall in den Klassen 1a, 1c und 3a. „Doch diese Fälle gibt es gar nicht“, betont Lampka. Eine positive Testung habe es im Kollegium gegeben. „Die drei Klassen wurden genannt, weil die entsprechende Lehrkraft dort unterrichtet hat“, erklärt der Schulleiter. Eine positive Testung bei Schülern habe es jedoch nicht gegeben. Dass bei der Übermittlung fälschlicherweise drei Corona-Fälle in den Grundschulen genannt worden, habe für viel Unruhe bei den Eltern gesorgt, sagt Lampka. „Wenn es tatsächlich Fälle gibt, werden wir die Eltern auch selbst informieren.“

„Wichtig ist, dass die Schulen zuerst informiert werden“

Die Problematik sei beim Landkreis bekannt und bereits besprochen worden, teilt Kreissprecher Fabian Laaß mit. „Wir werden deshalb eine Umstrukturierung bei der Übermittlung der Fälle an Schulen vornehmen. Wichtig ist, dass diese zuerst informiert werden.“

Erst kürzlich hatte es ein Problem bei der Informationskette in der Vöhrumer Kindertagesstätte „Löwenzahn“ gegeben. Zwei Corona-Fälle wurden am Mittwoch seitens des Landkreises in den Gruppen „Regenwurm“ und „Biene“ gemeldet. Als dies geschah, habe jedoch nicht einmal die Kita-Leitung davon gewusst. Die Eltern und die Verantwortlichen hätten erst tags darauf von den Fällen erfahren, schilderte Elternratsvorsitzende Katharina Handzik.

Normalerweise würden die betroffenen Einrichtungen umgehend telefonisch informiert, so Laaß. Die Kita „Lowenzahn“ sei jedoch am Mittwochmittag per E-Mail angeschrieben worden, doch abgerufen wurde die Mail offenbar erst Tags darauf. Allerdings blieb der Vorfall ohne nennenswerte Folgen, da die infizierten Kinder die Kita zuletzt wohl gar nicht mehr besucht haben. Anderenfalls hätte höchstwahrscheinlich ein entsprechendes umgehendes Telefonat mit dem Gesundheitsamt stattgefunden, betonte Henrik Kühn, Amtsleiter für Bildung und Kultur der Stadt Peine.

Sieben-Tagesinzidenz steigt im Kreis Peine auf 129,8

Im Peiner Corona-Testzentrum wurden am Freitag 123 Abstriche genommen. Die Sieben-Tagesinzidenz ist wieder leicht angestiegen: Am Donnerstag lag sie noch bei 120,9 pro 100 000 Einwohner, Freitag kletterte sie auf 129,8.

Von Dennis Nobbe