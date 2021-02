Peine/Hildesheim

Ums Gefängnis sind sie noch einmal herum gekommen, doch werden sie erneut auffällig, könnte sich das schnell ändern: Drei junge Männer (20, 20, 18) haben Ende September in der Nähe des Peiner Klinikums einen Fahrradfahrer überfallen und auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Das Landgericht Hildesheim verurteilte Donnerstag zwei der Täter zu Jugendstrafen auf Bewährung, der dritte muss eine Geldstrafe zahlen.

Gericht sah „besonders schwere räuberische Erpressung“

Mit Messer und Schlagring war das Trio bewaffnet, zum Prozessauftakt hatte es jedoch bestritten, die Waffen eingesetzt zu haben. Und dennoch: Der 18-jährige Angeklagte ist wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl mit Waffen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. „Dies entsprach auch dem Antrag der Staatsanwaltschaft“, erläuterte Landgerichtssprecher Steffen Kumme. Als Bewährungsauflage sei unter anderem die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs angeordnet worden. Der Verteidiger hatte die Verurteilung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr beantragt.

Einer der 20-jährigen, der ein Messer bei sich geführt, aber bereits zu Beginn fallen gelassen hatte, ist wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung zu einer einjährigen Jugendstrafe verurteilt worden, deren Vollstreckung ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurde. „Auch er muss an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilnehmen“, betonte Richter und Landgerichtssprecher Kumme.

Mit dem Überfall wollten die Täter an Drogen gelangen

Der weitere 20-jährige ist der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden, ihm wurden eine Geldauflage und ebenfalls die Teilnahme am Täter-Opfer-Ausgleich auferlegt.

Schon zum Prozess-Auftakt hatten sich die Angeklagten weitgehend geständig gezeigt. Sie hätten den Überfall mit dem Ziel begangen, an Drogen zu gelangen. Die Angeklagten bestritten jedoch, etwas entwendet zu haben. Das Opfer gab jedoch an, dass der 18-jährige ihm seine Kopfhörer gestohlen habe. In der Anklageschrift war den Tätern vorgeworfen worden, ihr Opfer vom Fahrrad gestoßen, mit einem Messer bedroht, mit einem Schlagring geschlagen und getreten zu haben.

Von Christian Meyer