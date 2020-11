Peine

Die Stadt Peine hat derzeit nur zwei Baugrundstücke in Schmedenstedt im Angebot. Die niedrigen Zinsen haben zuletzt zu einem regelrechten Ansturm auf Bauplätze geführt. Die Nachfrage ist groß. Warum gibt es so wenig Bauland in der Fuhsestadt?

Hat sich die Stadt vielleicht verkalkuliert – und zu wenig Grundstücke vorgehalten? Immerhin geht es ja auch um Steuereinnahmen und darum, Bauwillige an Peine zu binden. „Nein“, sagt Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD) und verweist auf eine Entwicklung mit Augenmaß. Derzeit werde sehr stark im Wohnungsbau investiert, auch in Innenstadtlagen. „Und da auch in den neuen Baugebieten inzwischen vermehrt Miet- und Eigentumswohnungen entstehen, wollen wir den Markt nicht überfrachten. Hinzukommen werden auch bereits 2021 weitere Angebote in der Kernstadt und Ortschaften“, so Saemann.

Tipps für Bauwillige Wer sich in die Interessentenliste auf der Internetseite www.peine01.de unter der Rubrik Rathaus und Bauland einträgt, wird laut dem Sprecher automatisch über den Vermarktungsbeginn eines Baugebietes informiert und auf Wunsch am Grundstücksvergabeverfahren beteiligt. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt in der zeitlichen Reihenfolge der Eintragungen in der jeweiligen Liste. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiterinnen im Immobilienmanagement, Claudia Breymann und Maren Schniete, für eine Beratung zur Verfügung. Coronabedingt ist eine Beratung derzeit nur telefonisch unter den Nummern (0 51 71) 4 94 12 und -4 11 oder nach vorheriger Terminabsprache möglich.

Bauland gibt es dann in einem zweiten Abschnitt nahe dem Klinikum an der neuen Straße Ahlrumer Wiesen (südlich Simonstiftung), nördlich der Kreisstraße 20 in Stederdorf, in Woltorf am Westerbergsfeld und in Schwicheldt nördlich dem Bründelkampsweg. Für die Erschließung der Baugebiete sind insgesamt etwa 2,5 Millionen Euro geplant.

Zu den einzelnen Baugebieten

Nach Beendigung des Grundstücksvergabe-Verfahrens sind „Am Hellebleek“ in Schmedenstedt noch zwei Bauplätze verfügbar. Beide Grundstücke seien jedoch unverbindlich reserviert und die jeweils drei verfügbaren Nachrückerplätze ebenfalls belegt. Stadtsprecher Moritz Becker sagt: „Der Kaufpreis beträgt 123,50 Euro pro Quadratmeter – inklusive Erschließungs- und Abwasserbeiträge sowie der Vermessungskosten.“

Im zweiten Bauabschnitt des Baugebietes „ Ahlrumer Wiesen“ in Peine werden 2021 insgesamt 57 Grundstücke nahe dem Klinikum erschlossen und vermarktet. Im Anschluss beginnt das bei der Stadt Peine übliche Vergabeverfahren nach der zeitlichen Reihenfolge der Eintragung in die Interessentenliste.

Ein weiteres Neubaugebiet soll nördlich der Kreisstraße 20 in Stederdorf (nahe dem Friedhof) im kommenden Jahr entstehen. Das Bebauungsplanverfahren läuft derzeit noch. 66 Wohneinheiten sollen dort auf einer Planfläche von rund 58 190 Quadratmetern entstehen.

Mit dem Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes am Westerbergsfeld in Woltorf wurde begonnen. „Mit der Vermarktung dieses Baugebietes kann jedoch erst gestartet werden, wenn der Bebauungsplan als Satzung beschlossen ist, die Erschließungsarbeiten terminiert sind und der Kaufpreis durch die politischen Gremien beschlossen ist“, erklärt Becker. Dort werden etwa 30 Grundstücke vermarktet.

Im Baugebiet „Nördlich Bründelkampsweg II in Schwichelt wird die Zahl voraussichtlich etwa bei 45 liegen, die ebenfalls derzeit über einen Bebauungsplan abgesichert werden.

Von Thomas Kröger