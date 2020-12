Udo Föhlich kommt Weihnachten wieder zur Geltung

Peine

Wer mit Nachnamen Bolika heißt, sollte es sich gut überlegen, seine Tochter Anna zu nennen. Und das Ehepaar Flecken hat ihren Sohn mit Absicht nicht Axel getauft. Kalauer sind witzig, fraglich ist es aber, ob die vielen „ Karl Auer“ in Deutschland ihren Namen lustig finden. Im Telefonbuch sind deutschlandweit zwei Männer aufgeführt, die Gerd Nehr heißen, von denen jedoch keiner Gärtner geworden ist. In der Nähe von Cloppenburg wohnt ein gewisser Heinz Ellmann, und nördlich von Regensburg ein Raucher namens Mario Ahner. In Detmold, Feucht, Erlangen und Holzminden leben Menschen, die am Weihnachtsfest namentlich wieder besonders zur Geltung kommen. Alle heißen Udo Fröhlich. Klara Korn feiert zuhause in Ingelheim am Rhein, gar nicht so weit entfernt von der Gummersbacherin Maria Kron. Und wer solche Namens-Seltsamkeiten nicht komisch findet, kann nach Tutzing fahren. Dort wohnt Ernst Haft.

Von Matthias Preß