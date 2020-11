Trickbetrug: Gauner-Trio bestiehlt 96-jährige Peinerin in ihrer Wohnung

Peine

Unter dem Vorwand, Süßwaren für ein Seniorenheim zu sammeln, verschafften sich am Montagabend drei bislang unbekannte Frauen Zutritt zur Wohnung einer 96-jährigen Peinerin am Pulverturmwall in der Innenstadt. Während zwei der Frauen die Geschädigte in ein Gespräch verwickelten, entwendete die dritte Schmuck aus dem Nachttisch der Seniorin.

Schaden liegt bei rund 5000 Euro

Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro beziffert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizeiinspektion Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel, appelliert, keine fremden Personen in die Wohnung oder ins Haus zu lassen. „In jeden Fall können Sie sich jederzeit an ihre örtlich zuständige Polizei wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Hilfe zur Verfügung“, sagt Pintak.

Von Michael Lieb