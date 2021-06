Transporter kracht gegen Baum: Peiner (41) bei Unfall bei Lehre schwer verletzt

Lehre/Peine

Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 58 bei Lehre. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand fuhr gegen 11.30 Uhr ein 41-jähriger Peiner mit einem VW Transporter eines Paketdienstes die Kreisstraße 58 von Lehre kommend in Richtung Boimstorf.

Mit im Fahrzeug befand sich eine gleichaltrige Beifahrerin aus Waldshut-Tienge (Baden Wüttemberg). Zwischen Lehre und der offenen Ortschaft Kampstüh kam der VW Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Beide Verletzt in Krankenhäuser gebracht

Der Fahrer sowie die Beifahrerin wurden schwerverletzt und mit Rettungswagen in Kliniken in Braunschweig und Wolfsburg gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass das Profil an den Hinterreifen unterschritten bis gar nicht vorhanden und die Ladung im Fahrzeug nicht vorschriftsgemäß gesichert war.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadensermittlung dauert an. Die freiwillige Feuerwehren Flechtorf, Lehre und Wendhausen waren ebenfalls im Einsatz, sicherten das Fahrzeug gegen Umkippen, nahmen auslaufende Betriebsstoffe aus und sicherten die Unfallstelle ab. Die Ermittlungen dauern an.

Von der Redaktion