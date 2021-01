Tolle Vermittlungsquote, aber Mega-Einnahme-Verlust im Peiner Tierheim

Peine

Wirtschaftlich war das Jahr für die Katz’, ein fünfstelliges Minus hat das Peiner Tierheim wegen der Corona-Krise eingefahren. Doch Leckerli in der Bilanz des Jahres 2020 gibt es trotzdem: „Die Vermittlungsquote war gut“, stellt Tierheim-Leiterin Heike Brakemeier erfreut fest, die zudem angetan von der Spendenbereitschaft der Peiner war – das waren die tierisch guten Seiten des Corona-Jahres.

Katzen-Rekord in 2020

Miez-Miez-Rekord! Rund 550 Katzen nahm das Peiner Tierheim in den vergangenen zwölf Monaten auf. „Das hatten wir bestimmt in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr“, sagt Leiterin Heike Brakemeier. Der Großteil davon seien Fundtiere gewesen, Katzen, für die sich niemand verantwortlich fühlt. Die hohe Zahl erklärt die Tierheim-Chefin vor allem damit, dass in den meisten Peiner Gemeinden noch keine Kastrationspflicht für Freigänger besteht. „Nur in Peine und Edemissen gibt es eine entsprechende Verordnung. Wir würden uns sehr freuen, wenn es auch in anderen Gemeinden zu einer Regelung kommen würde“, sagt Brakemeier.

Happy End für Mischlings-Opa Benny

Erfreut war sie jedoch darüber, dass rund 400 Katzen an neue Besitzer vermittelt werden konnten. Sogar noch besser war die Quote bei den Hunden. Von 185 sind mittlerweile nur noch rund 15 im Heim. Auch 185 Kleintiere wie Kaninchen, Kanarienvögel oder Meerschweinchen nahm das Peiner Tierheim auf, davon wurden bereits 130 vermittelt. „Das sind gute Zahlen“, resümiert Brakemeier zufrieden. In der Corona-Krise haben sich mehr Menschen für ein Haustier entschieden.

Happy End für Mischlings-Opa Benny: Das 13-jährige Sorgenkind aus dem Peiner Tierheim konnte kurz vor Weihnachten in ein neues Zuhause vermittelt werden. Quelle: privat

Zufrieden ist auch Mischlings-Opa Benny. Nach einem schweren Jahr mit Zahn-OPs und entferntem Hodentumor gab es für das 13-jährige verschmuste Sorgenkind des Peiner Tierheims ein 2020-Happy-End. Er fand doch tatsächlich kurz nach Weihnachten ein neues Zuhause. Die Braunschweigerin Anja Pape suchte einen Gefährten für ihre ebenfalls schon 14-jährige Mischlingshündin Polly. „Beim Gassigehen sind die beiden Strolche ein Dreamteam. Der eine nimmt auf den anderen Rücksicht“, berichtet sie. Benny habe sich auch schon getraut, einen Platz auf dem Sofa einzunehmen. „Ein kleiner Frechdachs. Niedlich ist sein Schnarchen und Grunzen, wenn er entspannt liegt und vor sich hinträumt“, erzählt die neue Besitzerin.

Ärger über ausgesetzte Tiere

So gut gehen nicht alle Tierheim-Geschichten aus. „Wir wurden leider auch wegen vieler ausgesetzter Tiere gerufen“, bedauert Leiterin Heike Brakemeier. In der Gadenstedter Feldmark etwa wurden vier Meerschweinchen-Babys gefunden, nur zwei überlebten. An einem Angelteich bei Röhrse entdeckten Spaziergänger einen Käfig mit Farb-Mäusen. Nur eine konnte gerettet werden. „Man könnte es uns einfacher machen und die Tiere wenigsten vor unsere Tür stellen, dann hätten sie zumindest eine Überlebenschance“, kritisiert die Tierheim-Chefin.

Lob über Geld- und Sachspenden

Erfreulich war dagegen, dass das Peiner Tierheim in diesem Jahr zu Weihnachten keinen einzigen Neuzugang zu verzeichnen hatte. Das hatten die Mitarbeiter auch schon anders erlebt, wenn Peiner sich vor der Fahrt in den Winter-Urlaub ihres Haustieres entledigten. Ebenfalls erfreulich: Die Spendenbereitschaft im Corona-Jahr war enorm. „Geld- und Sachspenden haben uns gerettet, denn unsere Aktionen wie der Gabentisch oder das Sommerfest durften nicht stattfinden. Unsere Futtercontainer sind gut gefüllt“, freut sich Heike Brakemeier.

Leer sind dagegen die Kassen. Corona riss ein Riesen-Loch. „Finanziell war das ein unglaublicher Einbruch für uns. Denn uns fehlten die Pensionstiere“, erläutert Brakemeier. In der Corona-Krise konnten die Peiner nicht in den Urlaub fahren und nutzen deshalb auch nicht das Pensionsangebot. Diese Einnahmen fehlten. Mit Folgen: Der Tierschutzverein Peine und Umgegend, der das Peiner Tierheim betreibt, machte nach einem positiven Ergebnis in 2019 von rund 76 610 Euro im Corona-Jahr einen Verlust von rund 70 000 Euro.

Von Christian Meyer