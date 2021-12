Sozialpädagogin Tanja Löhr lehnt an einer der typischen Arkaden am Eingang zum Südstadtbüro des Peiner Caritasverbandes. Seit 20 Jahren sind die Räume in der Pfingststraße Dreh- und Angelpunkt für Sozialarbeit und Beratung, mehr als 300 Projekte hat das Südstadtbüro bereits angeschoben. Quelle: Ralf Büchler