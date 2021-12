„Aktenzeichen XY... ungelöst“: Die TV-Sendung läuft am 8. Dezember im ZDF und berichtet über die Peiner Bluttat. Wer hat die 83-jährige getötet? Es werden dringend ein Mann und zwei Frauen gesucht, die Hinweise auf die schreckliche Tat geben könnten.

Tödlicher Überfall in Peine: Wer sind die brutalen Räuber?

