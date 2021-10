Tipps für Peiner Gartenbesitzer: So entsorgt oder nutzt man das Laub

Peine/Gifhorn/Braunschweig

Die Blätter färben sich bunt, es ist Herbst. Mit ihm kommt das Laub. Doch wohin mit den Mengen an Blättern? Im eigenen Garten verwenden oder doch lieber entsorgen? Wie nützlich Laub ist, und wie die Blätter entsorgt werden können, erklärt der Peiner Abfallbetrieb A + B. Hobbygärtner aus Peine geben Tipps, wie sie dem Laub Herr werden.

Mit seinem Auto samt Anhänger fährt Sven Stöter aus Peine auf den Wertstoffhof in der Fritz-Stegen-Allee. Die Tour wird er noch „bestimmt zehn Mal wiederholen“ berichtet der 52-Jährige. Denn er hat einen großen Garten. Im Moment schneidet er die Gräser auf seinem Grundstück und belädt damit den Hänger voll. Und auch Laub hat er dabei. Doch das meiste davon wird nicht im Container landen. „Das Laub dient als Frostschutz für viele Pflanzen und Igeln als Unterschlupf“, berichtet er. Den restlichen Grünschnitt fährt er zum Wertstoffhof. Pro Anhänger zahlt der Peiner zehn Euro. Ob das zuviel ist? „Na ja, das ist schon eine Menge Geld“, sagt der 52-Jährige, aber machbar. Was ihn ärgert? „Dass viele Leute ihre Gartenabfälle einfach im Feld entsorgen.“

Wendeburgerin nutzt Laub in den Beeten

Auf dem Peiner Wertstoff stehen zwei Container für Gartenabfälle bereit. Ein Ehepaar aus Wendeburg entsorgt zum ersten Mal ihren Grünschnitt in der Fritz-Stegen-Allee. „Sonst fahren wir zum Wertstoffhof nach Wedtlenstedt, doch da sind die Öffnungszeiten ein bisschen schwierig“, so der 55-Jährige. Deshalb entsorgen sie ihren Grünschnitt an diesem Tag in Peine. „Die Gebühren finde ich in Ordnung. Darüber kann man sich nicht beschweren“ sagt der Wendeburger. Doch auch sie entsorgen nicht das komplette Laub aus dem Garten. Seine Frau gibt Tipps, wofür sie die verwelkten Blätter verwendet. „Das Laub bleibt in den Beeten liegen. Vor allem Rosen, Rhododendron und Hortensien brauchen im Winter einen Frostschutz“, sagt die 48-Jährige.

Abfallbetrieb A+B: Laub als Schutzraum für Tiere

Das bestätigt auch Brigitta Saal, Sprecherin von A+B. „Laub ist eins der wichtigsten Kompostmaterialien im Garten. Die Kompostierung dient der Bildung von Humus, verbessert somit die Bodenfruchtbarkeit und hält die Nährstoffe im Garten im Kreislauf. Laub kann im Komposter oder auch auf der Fläche kompostiert werden. Bleibt es beispielsweise unter den Büschen liegen, bildet es durch die Bodenabdeckung eine schützende Schicht vor Auswaschung oder Austrocknung des Bodens. Auch hier verrottet das Material und führt dem Boden wieder Nährstoffe zu.“ Laub unter Büschen bilde zusätzlich einen Schutzraum für überwinternde Tiere wie Igel und andere Kleinlebewesen wie Erdkröte, Spinnen, Käfer und Falter.

Zuviel Laub? So können die Blätter in Peine entsorgt werden

Anders als etwa in Wolfsburg oder in der Region Hannover, werden in Peine keine kostenlosen Aktionen zur Laubentsorgung angeboten. Bai saisonalen Übermengen bietet der Peiner Abfallbetrieb Biomüllsäcke mit sechzig Liter Volumen für drei Euro das Stück an. Diese werden zur regulären Leerung der Biotonne dazugestellt und von A+B abgeholt. Zweite Möglichkeit: Eine Saison-Biotonne für einen Monat nutzen. Eine Tonne mit einem Volumen von 240 Litern kostet 28 Euro, für 1100 Liter zahlen Peiner 62 Euro.

Von Nina Schacht