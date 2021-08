Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Out war diese Freizeitaktivität nie, aber durch Corona hat Wandern einen regelrechten Boom erfahren. Das weiß kaum jemand besser als Werner Brandes, Vorsitzender des Wandervereins Vöhrum. Die eigene Heimat erkundet der Verein seit mehr als 25 Jahren immer wieder aufs Neue.

Tipp: Erst einmal mit kürzeren Strecken beginnen

Für Neulinge hat er einige Tipps auf Lager. „Man sollte nicht mit zu langen Strecken anfangen, sonst verliert man die Lust.“ Entspannt in einem Tempo zu gehen, das nicht zu sehr anstrengt, sei angesagt. Faustregel für Anfänger: Mit drei bis 3,5 Kilometern pro Stunde kalkulieren. „Mit Spaß ans Ziel kommen, ist ganz wichtig beim Wandern.“

Wer sich eine Route ausgesucht hat, sollte dann auch mit Bedacht einen Rucksack packen. Getränke, ein bisschen Proviant, geeignetes Schuhwerk, für Notfälle Pflaster sowie Regenschutz sollten auf jeden Fall dabei sein, rät der Wanderexperte aus Vöhrum.

So kann man Kinder bei Laune halten

Wer sich mit Kindern auf den Weg macht, sollte auch für unterwegs ein paar abwechslungsreiche Pausen einlegen. „Man kann Spiele einbauen, Rätsel stellen.“

Und die Augen aufhalten – alleine bei den Touren rund um Vöhrum sei so viel zu entdecken. Spontan fallen ihm Ausgrabungsstätten, das alte Zollhaus, die Tonkuhlen sowie die Mühlentour ein. Bei letzterer etwa startet man an der Windmühle in Peine-Vöhrum und wandert dann zur Wassermühle ins benachbarte Peine-Eixe.

Auf zur digitalen Waldrallye in Peine

Auf zur interaktiven Waldrallye! In der Corona-Zeit kam im Peiner Land die Idee auf. Das Angebot ist kostenlos. „Und der Vorteil ist, dass man überall in einem Waldstück starten kann“, sagt Birgit Anskat von der Wirtschafts- und Tourismusgesellschaft. So funktioniert es: Einfach das interaktive Waldangebot aufs Smartphone laden. Den Code mit der Actionbound-App scannen, um den Bound zu starten. Infos und Anleitung unter https://actionbound.com/bound/wald-begeistert.

Durch verschiedene Aufgaben, Spiele und Infos wird der Wald erlebt. Klassisch, aber mit Spielanimationen aufgepeppt, sollen Blätter den Bäumen zugeordnet werden. Teilnehmer machen sich auf die Suche nach Tierspuren, und Tiere werden pantomimisch dargestellt. Film- und Tonaufnahmen präsentieren die Seiten des Waldes, die man vor Ort nicht sehen kann.

Für Groß und Klein ist der Spaß groß, wie die Bewertungen zeigen.

Im Kreis Gifhorn gibt es viele Themenwege

Wandern heißt entdecken – und nicht nur Urlauber geraten ins Staunen, wenn sie im Kreis Gifhorn die Wanderschuhe schnüren, weiß Jörn Pache, Geschäftsführer der Südheide. „Wandern ist voll im Trend, durch Corona gab es noch einmal einen Schub.“ Moor, Flüsse, Wald, Heidelandschaft – viele Themenwege für jeden Geschmack hat die Südheide inzwischen als Vorschläge erarbeitet und mit kleinen Finessen angereichert.

Heideblüte in Stadtnähe

So gibt es für die Route in Winkel für Gruppen inzwischen das „Schäferstündchen“ zu buchen. Dann gibt’s in freier Natur auch Kaffee und Kuchen. Ein Blick auf die beginnende Heideblüte in der Gifhorner Schweiz lohnt sich gerade jetzt.

Auf in die Gifhorner Schweiz

Die Experten der Südheide haben verschiedene Routen für Wanderungen erarbeitet – eine davon ist besonders für Familien geeignet. Es geht über 3,5 Kilometer auf einem Rundweg durch die Gifhorner Schweiz. Der Weg führt durch eine vielfältige, von der Eiszeit geformte Landschaft aus ebenen Flächen und flachen Hügeln. Entlang des Rundwanderwegs wird auf 15 Text- und Schautafeln die vorhandene Vegetation beschrieben und damit auf die Funktionen des Waldes und auf Besonderheiten dieser einmaligen Landschaft hingewiesen. Start ist der Parkplatz am Hermann-Löns-Weg. Weitere Infos unter https://www.suedheide-gifhorn.de/tour/naturlehrpfad-gifhorn-winkel

Naturschönheiten bei Wolfsburg

Naturschönheiten von internationaler Bedeutung gibt es in der Nähe von Wolfsburg im Drömling zu erkunden. Hier ist mittlerweile östlich von Rühen ein Themenweg entstanden. Auf jeden Fall gebe es ganz viel zu entdecken, am besten ohne Hatz und Überforderung. „Der Weg ist das Ziel“, sagt Pache.

Wanderidylle mit Wasser und Wald in Wolfsburg

Da hatten Stadtforst Wolfsburg und die LSW als Trinkwasserversorger 1980 eine ziemlich gute Idee: Nur einen Steinwurf von der Wolfsburger Innenstadt entfernt bietet sich für Wanderfreunde eine wahre Idylle – das Wegenetz im Hasselbachtal.

Hunderte sind in Normalzeiten dabei, wenn einmal jährlich die Brunnen- und Quellenwanderung steigt. Aber auch auf eigene Faust kann man ganzjährig das Gebiet erkunden. Tafeln und eine Libelle als Symbol erleichtern die Orientierung. Start ist am VW-Bad, Zufahrt über den Berliner Ring.

Die Wanderung erinnert auch an vergangene Zeiten: Die artesischen Brunnen Herrenwiesen-Quelle, Köhlerbrunnen und Oldtimer-Handschwengel-Pumpe wurden 1938 zunächst als Notwasserquellen eingerichtet. Zusammen mit der Tommy-Quelle stellten sie die erste Eigenversorgung der noch jungen Stadt dar.

Wer das Wasser der Brunnen und Quellen probiert, wird Unterschiede schmecken. Auch Tipps für eine Rast gibt es, etwa an den alten Karpfenteichen. Die Strecken sind unterschiedlich lang. Infos gibt es unter https://www.lsw.de/brunnen-und-quellen/

Von Andrea Posselt