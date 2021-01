Thomas Weitling: „Unser Peiner Freischießen wird es weiterhin geben“

Peine

Wegen der Corona-Pandemie musste das Peiner Freischießen in diesem Jahr abgesagt werden. In der Serie „Auf einen Glühwein mit...“ sprach PAZ-Mitarbeiter Ulrich Jaschek mit Bürgerschaffer Thomas Weitling über Gefühle, Schausteller, das Vereinsleben und die Zukunft des Peiner Festes der Feste.

Herr Weitling, Glühwein oder Lumumba?

Wenn schon, dann Glühwein mit Schuss.

Crêpe oder Schmalzkuchen?

Schmalzkuchen.

Bratwurst oder Eintopf?

Wenn im Eintopf auch Würstchen sind – beides!

Wann hatten Sie das erste Mal den Gedanken: Das wird nichts mit Freischießen 2020?

Am 27. Januar. Daran erinnere ich mich deswegen so genau, weil das der Geburtstag meines verstorbenen Vaters ist. Und am 27. Januar kam der erste Coronafall in Deutschland vor. Damals dachte ich noch, dass man das Virus sicher schnell in den Griff bekäme. Aber als ich am 18. März die Kanzlerin mit ihrer Ansprache hörte, war mir klar: In diesem Jahr wird es nichts mit unserem Peiner Freischießen.

Wie haben Sie die Botschaft, Freischießen ausfallen lassen zu müssen, in die Korporationen gebracht? Und wie wurde sie aufgenommen?

Na ja, wir haben miteinander gesprochen in der Schafferrunde. Wir haben das übrigens sehr sachlich und wie ich meine verantwortungsvoll analysiert. Sehr schweren Herzens kamen wir dann tatsächlich gemeinsam zu dem Ergebnis, das Peiner Freischießen 2020 abzusagen. Es blieb uns aber auch wirklich nichts anderes übrig, denn für uns steht natürlich die Gesundheit aller an erster Stelle.

Die Schausteller sind ja die eigentlichen Verlierer dieser Pandemie. Haben Sie für das kommende Jahr bereits Verträge geschlossen?

Das ist ja in jedem Jahr das gleiche Prozedere. Die Verträge für 2021 werden im Januar verschickt, diesmal natürlich unter dem Vorbehalt einer erneuten Absage wegen der pandemischen Unwägbarkeiten.

Bange Frage: Sind einige der „alten Bekannten“ womöglich nicht mehr dabei, weil pleite?

Wir sind mit unseren Schaustellern ja teilweise seit sehr vielen Jahren eng verbunden und stehen deswegen auch sehr eng in Kontakt. Und ich staune immer wieder, wie viele von ihnen als wahre Organisationskünstler in der Lage sind, sich immer wieder auf geänderte Anforderungen einzustellen, statt zu jammern. Mit anderen Worten: Wir hoffen, dass alle, also wir alle gemeinsam, diese extreme Herausforderung überstehen.

Befürchten Sie um uns herum ein zunehmendes Sterben der Volks- und Schützenfeste?

Für mich steht fest, dass nach Corona nichts mehr so sein wird, wie es mal war. Wir spüren es doch alle, dass sich unser Alltag in atemberaubender Geschwindigkeit verändert, wie wir es wohl alle noch nie erlebt haben. Andererseits sagt mir aber auch meine Erfahrung, dass Menschen auf bewährte Beständigkeit, soziale Kontakte und die Pflege überlieferter Traditionen großen Wert legen oder noch besser: sich geradezu danach sehnen. Das alles vermitteln ja Schützen- und Volksfeste seit Jahrzehnten und wie bei uns in Peine seit weit mehr als 400 Jahren. Deswegen: Ja, Volks- und Schützenfeste wird es weiterhin geben! Und unser Freischießen sowieso!

Wie haben Sie die Tage unmittelbar vor, während und nach dem ausgefallenen Freischießen in diesem Jahr erlebt?

Ich habe ja nun sowohl die Ehre als auch die große Freude, seit inzwischen 21 Jahren das Amt des Bürgerschaffers auszuüben. Dieses Fest, unser Freischießen, löst ja ausnahmslos bei allen, die es feiern, einen ganz besonderen Reiz und Zauber aus. Und für mich sind und waren diese – ich nenne sie mal die leeren Tage vor, während und nach dem abgesagten Freischießen 2020 eine besonders intensive Erfahrung. Immer wieder kreisten meine Gedanken um das, was gerade jetzt, an diesem Tag, um diese Uhrzeit gerade „dran“ wäre. Das verstärkte, nein, potenzierte sich, je näher die fünf Tage, diese fünfte Jahreszeit, kam. Eine gute Ablenkung bot übrigens die eigens gegründete Facebook-Gruppe „Digitales Freischießen 2020“. Innerhalb von vier Wochen wurden von nicht weniger als 1181 Mitgliedern 4420 Beiträge und zahllose bislang unbekannte Fotos aus persönlichen Archiven gepostet.

Und trotz aller gewisser Schwermut hatte ich stets das Gefühl: Uns eint auch in dieser merkwürdigen Zeit unsere Gemeinsamkeit für unser großes Fest Freischießen. Und das lassen wir uns auch künftig nicht nehmen.

Als Bürgerschaffer haben Sie ja Einblick in alle Korporationen, sind auch Mitglied im Bürger-Jäger-Corps. Findet Vereinsleben überhaupt noch statt, und wenn ja, wie?

Die Korporationen haben sich vorbildlich an die behördlichen Auflagen der Corona-Pandemie gehalten. Der Schießbetrieb konnte sogar unter Einhaltung von abgestimmten und genehmigten Hygienekonzepten durchgeführt werden.

Selbst der letzte Durchgang um das Grüne Band konnte so nachgeholt werden. Und nach meinem Eindruck hat die Corona-Krise dazu geführt, dass die Verantwortlichen in den Korporationen umso intensiver versuchen, den Kontakt zu den Mitgliedern und deren Familien aufrecht zu halten und zu pflegen. Da gibt es beispielsweise gezielte Rundschreiben, es werden kleine Präsente verteilt oder andere kreative Aktionen geplant und durchgeführt. Und natürlich: die digitale Kontaktpflege wird gerne und oft in Anspruch genommen. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie ungemein wichtig es ist, dass wir gerade in dieser schwierigen und sich verändernden Zeit gemeinsam, also in Gemeinschaft beieinander sind.

Können Sie sich Freischießen mit Alkoholverbot, Ausmärsche mit Mund-Nasen-Schutz und womöglich kontrolliertem Zugang zum „Platz“ vorstellen?

Ich selbst kann ich mir viele Szenarien vorstellen, durchaus auch einen Festplatz mit Zugangskontrollen und ohne Alkohol. An dieser Problemlage arbeiten wir tatsächlich gerade mit Hochdruck und diskutieren darüber in einer der nächsten Schaffersitzungen, notfalls auch in einer digitaler Telefonkonferenz. Was die Schafferrunde dann beschließt, wird mit der Stadtverwaltung abgestimmt und anschließend veröffentlicht. Auch hier gilt wieder: Die Gesundheit und Sicherheit zuerst!

Nach Freischießen ist vor Freischießen – wann wird das, besonders nach den derzeitigen Hiobsbotschaften über die mutierte und deutlich ansteckendere Virus-Variante, wohl sein?

Wenn wir etwas in dieser Pandemiezeit gelernt haben, dann dies: Auf die Situation ist kein Verlass, weil sie sich ständig ändert. Als Optimist hoffe ich natürlich, dass wir im vor uns liegenden Jahr wieder unbeschwert und glücklich ein schönes Freischießen feiern können. Aber ich bin auch Realist und fürchte, nein, weiß, dass es bis dahin noch ein sehr weiter Weg sein wird. Aber wenn wir uns heute an die empfohlenen Abstands- und anderen Regeln halten, werden wir uns morgen umso fester umarmen können. Das sollten wir beherzigen und darum bitte ich alle.

Von Ulrich Jaschek