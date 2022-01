Themen im Rat: Behindertenbeirat und ein Tierfriedhof für Peine

Peine

Die Einrichtung eines Behindertenbeirats für Peine hat die CDU-Fraktion des Stadtrats gefordert. Weiteres Thema in der Ratssitzung am Donnerstag war ein Konzept für einen Tierfriedhof.

Was zunächst seltsam erscheinen mag: Der Rat stimmte mehrheitlich, mit Ausnahme der CDU, dafür, den Antrag auf Einrichtung eines Behindertenbeirats abzulehnen. Als Begründung schickte Stadtrat Christian Axmann vorweg, dass es sich bei der vorgeschlagenen Ablehnung keineswegs um eine inhaltliche Bewertung seitens der Verwaltung handle. Doch auf Landkreis-Ebene gebe es bereits ein vergleichbares Gremium. Auch Matthias Wehrmeyer (SPD) meinte, dass auf diesem Gebiet eine „regionale Zusammenarbeit“ zwischen Kreis und Stadt angestrebt werden sollte. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Meier regte an, dass trotz Ablehnung des Antrags die Entwicklung in Sachen Behindertenbeirat von Kreis und Stadt über längere Zeit betrachtet werden sollte. Dies sollte Sache des Verwaltungsausschusses sein.

Finanzausschuss soll sich mit Tierfriedhof-Konzept befassen

Die AfD-Fraktion hat den Antrag an die Verwaltung gestellt, ein Konzept für einen Tierfriedhof in der Stadt zu erstellen. „Haustiere gehören zur Familie. Die Tiere nach ihrem Tod einfach entsorgen zu müssen, ist für die Halter meist ein schrecklicher Gedanke“, sagte Rudolf Meißner (AfD). Ein Tierfriedhof gebe den Halten die Möglichkeit, ihren Tieren ein Andenken zu gestalten. Der Rat der Stadt verwies den Antrag einstimmig an den Finanzausschuss.

Von Dennis Nobbe