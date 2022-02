Peine

Molière in Peine? Molière! Nicht angestaubt und in der französisch geschraubten Fassung. Nicht opulent mit Glanz und Effekten, sondern überraschend und rasant. Einfach, zum Nachdenken, zum lauthals Lachen und leise Schmunzeln. Ein Theatererlebnis, auf das sich das Publikum einlassen muss und dann begeistert sein kann. Das Ensemble des freischaffenden Neuen Globe Theater hat „Die Streiche des Scapin“ auf die Bühne der gut besuchten Peiner Festsäle gebracht und bekam sowohl stehenden Applaus als auch Unverständnis seitens der Zuschauer. Eine Mischung, die für das Stück spricht.

Die Peiner Festsäle waren gut besucht. Quelle: Grit Storz

Die Bühne der Festsäle schien wie gemacht, um mit Molières Spätwerk ins französische Theaterleben zu Zeiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV. einzutauchen. An Kulisse brauchte es nicht viel: Eine scheinbar baufällige Bühnenkonstruktion, die erst durch die Akteure instant gesetzt werden musste, ein paar Requisiten, Fantasie – und fertig war das Bühnenbild.

Die offensichtliche Handlung ist schnell erzählt: Zwei Söhne reicher Herkunft verlieben sich in Abwesenheit der jeweiligen Väter in Mädchen zwielichtiger Herkunft. Das Schlitzohr Scapin soll vermitteln und stellt die geizigen Väter bloß. Überraschende Wendung: Die Mädchen sind am Ende doch standesgemäß und alle sind zufrieden.

Mit dem Öffnen des Vorhangs nahmen die Verwicklungen ihren Lauf

Wer tiefer schaute, sah ein Sittenbild der Zeit, erkannte noch immer aktuelle Charakterzüge der Menschen und Winkelzüge von Beziehungen. Ohne Vorgeplänkel: Mit dem Öffnen des Vorhangs nahmen die Verwicklungen ihren Lauf. Nicht unerheblich trug dazu bei, dass die deutsche Fassung von Peter Lotschak ein zweites Werk Molières als Rahmenhandlung nutzt. Das „Stegreifspiel von Versailles“ zeichnet ein Bild der damaligen Verhältnisse und bildete den Ausgangspunkt für eine etwas andere Aufführung des Scapin. Das Stück im Stück ist nur vordergründig eine Komödie und die offensichtlich miteinander verwobenen Handlungen belebten das Ganze spürbar.

Die Anforderungen an das Publikum dabei waren nicht klein, wollte es nicht einfach nur schenkelklopfend in den weichen Sesseln sitzen. Dementsprechend fiel das Fazit am Ende aus. Bei genauerem Hingucken entpuppte sich das gut zweistündige Stück als Kritik an der Zeit, als Spiegel der gesellschaftlichen Schichten und als Kritik am Umgang mit Kunst und Künstlern. Die Aktualität war unübersehbar. Dazu beigetragen hat sicherlich, dass die Inszenierung teils sehr modern daher kam und bei den Großen der Schauspielkunst Anleihen nahm. Ob Louis de Funès‘ „Nein-doch-oh“-Dialog, Klaus Kinskis legendärer Wutausbruch am Set oder die slapstickartige Kampfeinlage im Stil der Stummfilmhelden – all das belebte das bereits 1671 erschiene Werk und katapultierte es in die Gegenwart.

Unterhaltung auf hohem Niveau

Schade, dass es so ein abruptes Ende fand, ohne den Faden des Ausgangsstücks noch einmal aufzunehmen und so scheinbar unvollendet blieb. Die Schauspieler brillierten teils in Doppelrollen und schafften wunderbar den Spagat, den Charme der alten französischen Fassung in eine moderne Gegenwart zu transportieren. Schadenfreude, offensichtlicher Witz und feine Ironie animierten das Publikum zu leisem Kichern und lautem Lachen. Unterhaltung auf hohem Niveau – Bravo!

Von Grit Storz