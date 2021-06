Testzentren in Peine, Schwicheldt, Ohlum, Vöhrum und Vechelde schließen 

Peine

Die Corona-Lage entspannt sich, für Einkaufen und Co. wird kein Test mehr benötigt. Viele Testzentren schließen bereits. Doch zumindest, wer in den Urlaub fahren will, braucht oft zur Anreise noch den Nachweis über ein negatives Testergebnis. Die PAZ hat die möglichen Anlaufstellen für Schnelltests zusammengetragen.

Zum letzten Mal geöffnet sind am heutigen Mittwoch die Schnelltestzentren der Firma Intakt in Vechelde, Ohlum, Schwicheldt und in der Peiner City.

Änderung der Testverordnung

Auch das Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Vöhrum schließt am Donnerstag. „Das liegt zum einen an der Änderung der Coronatestverordnung, zum anderen an der zurückgegangenen Nachfrage“, sagt Mona Bartsch, Inhaberin der Kastanien-Apotheke in Vöhrum, die das Testzentrum betrieben hat. Die neue Verordnung tritt zum 1. Juli in Kraft. Um Abrechnungsbetrug zu verhindern, erhöht sich der Dokumentationsaufwand der Tests. Zeitgleich wird die Vergütung gesenkt. „Ich habe Verständnis für die Änderung“, sagt Bartsch. „Aber es muss auch wirtschaftlich sein.“ Zuletzt seien 20 Personen pro Tag zum Testen gekommen, dafür acht Stunden lang Personal vorzuhalten, stehe in keinem Verhältnis.

Ebenfalls dicht gemacht werden das Testzentrum in den Peiner Festsälen sowie das Drive-In-Testzentrum auf dem Peiner Schützenplatz: Beide haben heute ihren letzten Betriebstag. Das Zentrum auf dem Schützenplatz soll bis Montagnachmittag abgebaut werden, teilt Felix Walzog von der Eventagentur Blome & Pillardy mit.

Angepasste Öffnungszeiten

Zudem werden die Öffnungszeiten ab Donnerstag, 1. Juli, in einigen Intakt-Testzentren angepasst:

Stederdorf im Hotel Schönau: Montags bis donnerstags 6 bis 10 Uhr, freitags 6 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr.

Ölsburg, Edeka: Montags bis samstags 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Hohenhameln, Dorfgemeinschaftshaus: Montags 7 bis 10 Uhr, dienstags 15 bis 18 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags 15 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr, sonntags geschlossen.

Solschen, Zur Kastanie: Freitags von 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.

Hier können Sie sich testen lassen

Weiterhin geöffnet haben folgende Testzentren:

Peine: Historischer Marktplatz in der alten Markt-Apotheke, montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr (auch PCR-Tests) und sonntags 9.30 bis 15 Uhr, die Öffnungszeiten werden bei Bedarf angepasst, sie sind auf der Homepage unter www.hausarzt-peine.de zu finden.

Edemissen: Ehemalige Förderschule am Buchenkamp, geöffnet freitags von 13 bis 18 Uhr.

Lengede: Fitnessstudio Löwen-Fitness, montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags 10 bis 16 Uhr.

Wendeburg: Feuerwehrhaus der Kernortwehr, Meierholz 32, montags von 17.30 bis 19.30 Uhr, mittwochs 17 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Anmeldung unter Telefon (05303) 2081 oder www.wendeburg-apo.de.

Die Firma Intakt bietet ab 20 Personen eine mobile Testung am jeweiligen privaten Veranstaltungsort an. Interessenten können eine E-Mail an kontakt@intakt-beratung.de senden.

Von Mirja Polreich