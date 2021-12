Peine

Ausgebucht! Wer derzeit einen Termin für einen Corona-Test in Peine braucht, benötigt Geduld. Denn in vielen Testzentren gibt es über Wochen keine freien Termine mehr, vor anderen bilden sich Warteschlangen. Werden weitere Testzentren in Stadt und Kreis eröffnet?

Wer derzeit im Restaurant essen oder im Fitnessstudio trainieren möchte, braucht einen negativen Corona-Test. Denn seit Mittwoch gilt in Peine die 2g-Plus-Regel, sodass sich auch Geimpfte testen lassen müssen. Doch die Termine in den Testzentren sind über längere Zeiträume ausgebucht. Eine Entspannung der Situation scheint allerdings in Sicht. Wie Kreissprecher Fabian Laaß mitteilt, sind 13 zusätzliche Testzentren beauftragt. Weitere würden derzeit geprüft.

Neue Testzentren: Eröffnung wegen Personalmangel schwierig

„Wir bitten um Verständnis, doch zunächst müssen die Voraussetzungen für die Testzentren geschaffen werden“, so Laaß. Geprüft werden potenzielle Testzentren-Betreiber vom Gesundheitsamt. Das Personal wurde dafür aufgestockt“, so Laaß. Auch sei es, schwierig Testmaterial zu bekommen, und Personal für die Testzentren bereitzustellen. „Im ersten Lockdown war das eine andere Situation, doch jetzt sind viele Menschen in ihren früheren Beruf zurückgekehrt.“

Ab Montag sollte sich die Test-Situation entspannen, so Laaß. Die Firma „Intakt“ beispielsweise plant weitere Testzentren. Voraussichtlich in der kommenden Woche soll ein Testzentrum im Hotel „Schönau“ in Stederdorf eröffnen, ein weiteres in der Gebläsehalle in Ilsede. Corona-Tests möchte das Unternehmen auch im Vechelder Dornberg Carree anbieten. Ein Eröffnungstermin steht laut Geschäftsführer Hendrik Hoppenworth noch nicht fest, geplant ist die Eröffnung ebenfalls für die kommende Woche. „Wir möchten natürlich so schnell wie möglich starten, aber die Personalsuche erschwert die Eröffnung von Testzentren“, so Hoppenworth. Insgesamt wurden 20 Anfragen aus allen Gemeinden des Landkreises an ihn herangetragen.

Test-Chaos: Das sagen Menschen aus dem Kreis Peine

Am Corona-Testzentrum „Am Markt“ mussten Besucher lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Doch die Situation scheint sich etwas zu entspannen. „Am Mittwoch habe ich zwei Stunden gewartet“ sagt ein 38-Jähriger, der sich zum dritten Mal in der alten Apotheke am Markt testen lässt. Einen Tag später waren es noch rund 15 Minuten. Für den Corona-Test ist er aus Hohenhameln nach Peine gefahren. „Termine sind ja sonst überall ausgebucht“, berichtet der Hohenhameler. Zum ersten Mal lässt sich eine andere Peinerin am Marktplatz testen. Die Test-Situation in Peine nimmt sie gelassen: „Man muss wegen der neuen Corona-Regeln schon Aufwand betreiben, aber es hilft ja alles nichts“, berichtet sie. Den Test benötigt sie für das Fitnessstudio.

Corona-Testzentren: Hier können Sie sich testen lassen Diese Testzentren und Apotheken bieten kostenlose Bürgertests an. Bei einigen Testzentren/Apotheken ist vorab eine Anmeldung telefonisch oder online notwendig. Testzentrum ehemalige Peiner Markt Apotheke, www.hausarzt-peine.de/stellenangebote. Öffnungszeiten: montags bis freitags 8.30 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 15 Uhr, sonntags 9.30 bis 15 Uhr.  Parkplatz Hagebaumarkt Peine, Lehmkuhlenweg, www.coronatest-buchen.de/peine. Nur mit Online-Terminbuchung. Parkplatz Kaufland Peine, Heinrich-Hertz-Straße 12, www.buergertest.ecocare.center. Terminbuchung notwendig. Peiner Zahnarztpraxis Wegmann, Hannoversche Heerstraße, www.drhuynhwegmann.wordpress.com. Terminvereinbarung unter: (05171) 21 38 0 Physiotherapie Sara Oehlmann, Im Unteren Dorfe 5 A in Hohenhameln, www.physiotherapie-hohenhameln.de. Terminvereinbarung über (05128) 96 00 27 Löwen-Fitness, Erzring 5, in Lengede, www.loewenfitness-lengede.de/corona-testzentrum. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags von 9.30 bis 16.30 Uhr. Testung mit oder ohne Terminbuchung möglich.  Testzentrum im früheren Penny-Markt unter corona-testzentren.net. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 13 Uhr. Testung mit oder ohne Terminbuchung möglich. Testzentrum neben der Kastanien-Apotheke, Kirchvordener Straße 42, Peine, www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/kastanien-apotheke-peine-voehrum Diese Apotheken bieten ebenfalls Corona-Tests an: Arminius-Apotheke, Kantstraße 40 in Peine, www.concept-apotheken.de. Nur nach vorheriger Terminbuchung. Löwen-Apotheke, Hildesheimer Straße 20 in Vechelde, www.apotheke-vechelde.de. Nur nach vorheriger Terminbuchung. Apotheke, Peiner Straße 13 in Wendeburg, www.wendeburg-apo.de. Nur mit Termin. Getestet wird in der Freiwilligen Feuerwehr, Meierholz 32. Löns Apotheke Edemissen, Hermann-Löns-Straße 1, www.loens-apo.de. Nur mir Termin. Mickefett Apotheke, Zuckerweg 1 in Ilsede, www.mickefett-apotheke-ilsede.de. Nur nach Terminvergabe. Hier sind weitere Testzentren geplant: Peine, Breite Straße 23, ab Montag, 6. Dezember, Öffnungszeiten: montags bis freitag 8.30 bis 17.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 16 Uhr, sonntags mit Termin. Stederdorf, Hotel Schönau, Eröffnung voraussichtlich kommende Woche Ilsede, Gebläsehalle, Eröffnung in der kommenden Woche geplant Vechelde, Dornberg Carree, Tests sollen ebenfalls in der kommenden Woche angeboten werden Hohenhameln, Ohlum im Feuerwehrhaus. Schwicheldt Café Mitte, Niedersachsenstraße 19,

Auch Rolf Gebhardt aus Vöhrum versucht einen Termin für einen Corona-Test zu bekommen. Er informierte sich an der Vöhrumer Kastanien-Apotheke über die Öffnungszeiten des Testzentrums. Die Suche nach einem Test-Termin empfindet er generell als belastend. „Ich richte mich auf lange Wartezeiten ein“, sagt er. Den Testnachweis benötigt er für einen Besuch beim Friseur. „Ich kann nicht verstehen, dass sich geimpfte Menschen nun auch testen lassen müssen.“ Und viele Ungeimpfte benötigten ohnehin einen Test vom Arbeitgeber. „Die Politik ist kopflos“, sagt Gebhardt.

Peiner Kulturring: Ein Lockdown wäre einfacher

Die 2G-plus-Regel bringt den Peiner Kulturring in Schwierigkeiten. „Für viele Besucher ist das eine Zumutung“, sagt Dr. Bettina Wilts, Leiterin des Kulturrings. Am Tag des Inkrafttretens der 2G-plus-Regel standen die Menschen vor der Geschäftsstelle in einer Warteschlange, um ihre Karten zurück zugeben. „Der Unmut ist groß. Denn zu den zusätzlichen Tests muss ja nun auch eine FFP-Maske getragen werden. Wer seine Karte aber vor Veranstaltungsbeginn zurückgibt, bekommt entweder den Eintrittspreis zurück – oder einen Gutschein“, sagt die Kulturring-Leiterin.

Mitarbeiter des Kulturrings haben vor der Veranstaltung „Die Liebe Geld“ versucht, alle Kartenbesitzer anzurufen und über die 2G-plus-Regelung zu informieren. 400 Karten wurden vorab verkauft, etwa die Hälfte der Besucher werden zur Veranstaltung kommen. „Die neue Regel ist schädlich für das Theater. Ein Lockdown wäre einfacher gewesen. Theatergänger sind zu Recht frustriert.“

Der Kulturring bietet kurz vor der Veranstaltung eine Testmöglichkeit für Besucher an, die keinen Termin mehr in einem Testzentrum bekommen habe. Das Personal des Kulturrings ist dafür geschult. Die Corona-Tests kosten 5 Euro. Die Tests können gelten auch als Nachweis beim Arbeitgeber. „Mehr als 20 Tests pro Abend werden wir aber nicht schaffen“, so Wilts. Kinder unter 18 Jahren benötigen für den Theaterbesuch keinen Test und Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren können eine Alltagsmaske tragen. Für erwachsene Begleitpersonen gelten allerdings die 2G-Regeln.

Volkshochschule ist bei Testproblemen kulant

Bei Kursen an der Kreisvolkshochschule (KVHS) greift je nach Kursart eine andere Corona-Regel. Bewegungskurse, wie beispielsweise Yoga oder Pilates unterliegen der 2G-plus-Regelung. „Bei Testproblemen sind wir kulant“, sagt Stefanie Laurion, Leiterin der KVHS – „und prüfen den Fall.“ Andere Kurse, etwa zur beruflichen Weiterbildung, finden unter 3G-Bedingungen statt, bei diesen Kursen liegt die maximale Teilnehmerzahl unter 15 Personen. Mit den noch anstehenden letzten Terminen wird das Semester beendet. Die Planungen für das kommende Jahr laufen – „wie die Kurse stattfinden können, hängt dann allerdings von der Corona-Situation ab“, sagt Laurion.

Von Nina Schacht