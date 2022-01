Telgte: Unbekannte entsorgen illegal acht Müllsäcke

Telgte

Wie die Peiner Polizei jetzt mitteilt, haben Spaziergänger bereits am 3. Januar in der Nähe der Glindbruchkippe bei Telgte mehrere schwarze Müllsäcke entdeckt. Die herbeigerufenen Beamten fanden in den insgesamt acht Müllsäcken Glaswolle und andere Dämmstoffe vor. Einige der rund 100 Liter fassenden Säcke waren aufgerissen, und der Inhalt verteilte sich entlang eines Feldweges in der Verlängerung der Hannoverschen-Heerstraße. Hinweise zu den Verursachern gehen bitte an die Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90.

