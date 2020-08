Telgte

Kupferdiebe am Werk: Zwei Täter sind am Samstag über einen Zaun auf das Gelände einer Sanitär- und Elektrofirma an der Vöhrumer Straße in Telgte gelangt. Dort haben sie nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak Kupferkabel gestohlen. Die Tat wurde um 16 Uhr entdeckt.

Schadenshöhe wird ermittelt

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann