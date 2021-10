Telgte: Radfahrerin (31) schlägt bei Verkehrskontrolle nach Polizisten

Telgte

Mit dem Fahrrad ist eine 31-jährige Peinerin am Samstagmorgen in Telgte unterwegs gewesen. Dabei fuhr die Frau telefonierend über eine Rote Ampel – was die Polizei mitbekam. Zunächst versuchte die Radfahrerin, sich vor den Polizisten zu fliehen, sie konnte dann aber doch gestellt werden. Dabei zeigte sich die 31-Jährige alles andere als einsichtig.

Sie begann unvermittelt damit, um sich zu schlagen. Die Polizeibeamten wendeten sogenannte einfache körperliche Gewalt an, um die Frau zu fixieren. Im Anschluss wurde sie vorsichtshalber per Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt und sind weiter dienstfähig. Auf die Peinerin kommen nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen zu.

Von der Redaktion