Telgte: Polizei stellt flüchtigen Ladendieb

Telgte

Beim Ladendiebstahl ist ein 44-Jähriger am Freitag um 14 Uhr in einem Supermarkt an der Vöhrumer Straße in Telgte erwischt worden. Nach Angaben eines Peiner Polizisten wollte der Mann Lebensmittel stehlen. Nach Auslösung der Alarmsicherung konnte der Mann noch im Geschäft durch Mitarbeiter angesprochen und kurzzeitig festgehalten werden. Dann habe er sich jedoch losgerissen und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Vöhrum. Dort wurde er im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch Polizeibeamte gestellt.

Atemalkoholwert von 1,19 Promillle

Wie sich später herausstellte, stand der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Es folgten unter anderem die Einleitung von mehreren Strafverfahren, auch wegen Tätlichkeiten und Beleidigungen gegen die Polizisten.

Von Jan Tiemann