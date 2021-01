Telgte

Einen hohen Sachschaden haben Kriminelle „Am Anger“ in Telgte verursacht, als sie im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, aller vier Reifen eines geparkten Autos zerstachen. Zudem wurde an der Fahrerseite des Fahrzeuges der Lack erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Thomas Kröger