Telgte: E-Scooter aus Keller gestohlen

Telgte

Auf bislang ungeklärte Weise ist ein unbekannter Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Hannoverschen Heerstraße in Telgte eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen seien aus dem Keller ein E-Scooter und eine große Anzahl an leeren Pfandflaschen gestohlen worden, berichtete Polizeisprecher Frank Oppermann am Donnerstag. Den Wert des Diebesgutes gab er mit etwa 600 Euro an.

Zeugen bitte melden

Zeugen werden gebeten, sich unter (0 51 71) 99 90 an die Polizei in Peine zu wenden.

Von Jan Tiemann