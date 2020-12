Telgte

Diebe haben am Samstag zwischen 16.15 und 16.30 Uhr auf dem Gelände eines Lagerplatzes an der Vöhrumer Straße in Telgte zugeschlagen. Die Beute besteht aus mehreren Kabelenden. Um an diese zu gelangen, brachen die Unbekannten einen Container auf.

Im weiteren Verlauf verstauten die Täter das Diebesgut in einem grauen Transporter. Mit mindestens 1200 Euro wird die Höhe des Schadens angegeben. Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion