Telgte: Dieb stiehlt neues Fahrrad und lässt sein altes dort

Telgte

Dreist: Ein Dieb hat innerhalb von fünf Minuten in der Zeit von Donnerstag, 22.33 und 22.38 Uhr, einer 22-jährigen Peinerin das Damenfahrrad gestohlen. Das Rad verschwand aus einem Partyraum neben einer Hinterhof-Garage an der Dorotheenstraße in Telgte. Der Täter hinterließ im Gegenzug ein älteres, gebrauchtes Fahrrad am Tatort. Das gestohlene Rad vom Hersteller Stevens hat einen Wert in Höhe von 400 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die bei der Polizei unter Telefon (0 51 71) 99 90 melden sollen.

Von Thomas Kröger