Telgte: Betrunkener schlägt Autoscheiben ein

Telgte

Die Scheiben des VW-Passat einer 24-jährigen Peinerin sind am Freitag zwischen 21.16 und 21.30 Uhr an der Fröbelstraße in Telgte eingeschlagen worden. Der Schaden beträgt nach Angaben eines Peiner Polizisten rund 4000 Euro. Der Täter befand sich zunächst nicht mehr vor Ort, der 25-jährige Peiner konnte aber wenig später ermittelt werden.

Zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

Bei ihm wurde ein Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille festgestellt. Weil er sich an einen zusätzlich erteilten Platzverweis nicht hielt, wurde er bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten und die Unterbringung bei der Polizei bezahlen.

Von Jan Tiemann