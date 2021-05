Peine

Die 400-Meter-Tartanbahn auf dem Sportplatz an der Straße Am Silberkamp wird zurzeit aufwendig erneuert. Dies sei notwendig geworden, weil die Wurzeln der dortigen Platanen die Laufbahn zur Straßenseite hin angehoben haben und daher zuletzt nur noch eine der Bahnen nutzbar war, erläutert Stadtsprecherin Petra Neumann. Der Braunschweigische Gemeinde-Unfallversicherungsverband hatte die Mängel bei einer Ortsbesichtigung des Sportplatzes im November 2018 festgestellt.

427 500 Euro für Planungskosten und Sanierung veranschlagt

Im Haushalt der Stadt Peine sind für die Planungskosten und Sanierung insgesamt 427 500 Euro bereitgehalten. „Dort, wo Bäume oder Sträucher an die Bahn angrenzen, wurde eine Wurzelschutzfolie im Bereich der Pflasterungen eingebaut“, schildert Neumann. Entfernt wurden die obersten Schichten der Laufbahn parallel zur Straße Am Silberkamp und die Wurzeln unter der Laufbahn. Im Anschluss werden in diesem Bereich die Schichten wieder neu aufgebracht.

„Die Wurzeln unter der Laufbahn betrafen feine bis kleine Wurzeln bis zu einem Durchmesser von drei Zentimeter, erklärt Neumann. „Dieser Eingriff ist für die Platanen verkraftbar, da die Wurzeln noch keinen so großen Durchmesser hatten.“ Ferner werden die Entwässerungsrinnen teilweise ausgetauscht und neu in ein Betonbett gesetzt. Zum Abschluss wird die Laufbahn komplett gereinigt, geschliffen und eine neue Tartanschicht auf die alte Schicht wieder aufgetragen. Außerdem wird die Diskuswurfanlage ausgetauscht.

„Bis zum Abschluss der Arbeiten ist die Laufbahn vollständig gesperrt“

Die Arbeiten werden nach Angaben der Stadtsprecherin voraussichtlich noch einige Monate in Anspruch nehmen. „Da für die Aufbringung der Tartanbahn trockenes und warmes Wetter nötig ist, kann es auch zu einem zwischenzeitlichen Baustopp kommen, bis das Wetter für die Arbeiten ideal ist. „Bis zum Abschluss der Arbeiten ist die Laufbahn vollständig gesperrt“, sagt Neumann.

Die Sportanlage wird durch verschiedenen Schulen genutzt. Unter anderem durch die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Silberkamp und der Gunzelin-Realschule. Für Sportveranstaltungen und Leistungsnachweise beispielsweise aber auch durch andere Schulen wie das Ratsgymnasium. Außerdem wird die Anlage durch die Vereine Takva (Fußball) und MTV Vater Jahn Peine (Leichtathletik) genutzt.

Von Jan Tiemann