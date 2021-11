Peine

Ein bewaffneter Mann hat die Tankstelle „Elli Oil“ in Stederdorf überfallen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend um 21 Uhr an der Peiner Straße. Der maskierte Täter bedrohte eine 50-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, ihm den Inhalt der Kasse zu geben.

Zu einer Geldübergabe kam es allerdings nicht, wie die Polizei mitteilt, da ein weiterer Mitarbeiter den Verkaufsraum betrat. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und verließ die Tankstelle zu Fuß über die Ernst-Barlach-Straße in Richtung „Zum Luhberg“.

Der Angestellten von „Elli Oil“ gehe es in Folge des Raubüberfalls „den Umständen entsprechend gut, sie hatte sich aber sehr erschrocken“, so Dirk Elligsen, Geschäftsleiter des Brennstoff- und Landhandels Albert Elligsen. Die betroffene Mitarbeiterin wurde bereits zum zweiten Mal bei einem Überfall bedroht. Am 18.September dieses Jahres hatte sie ein maskierter Mann mit einem Messer und Pfefferspray überfallen und Geld aus der Kasse verlangt. Auch damals fahndete die Polizei nach dem Täter. In den vergangenen fünf Jahren wurde die Tankstelle etwa sechs Mal überfallen, so der Geschäftsleiter.

Die Tankstelle „Elli Oil“ in Stederdorf. Quelle: Ralf Büchler

So sah der Täter aus

Die Polizei beschreibt den Täter so: Der Mann trug eine helle Sweatjacke, eine dunkle Mütze (eventuell eine Basecap), blaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, weiße Handschuhe (dabei könnte es sich um Arbeitshandschuhe handeln) und eine weiße Maske (FFP2 oder ähnliches).

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall und fragt: Wer erkennt den Täter? Wem kommt die Person bekannt vor? Wer hat die Person im Umfeld der Tankstelle gesehen? Wem sind markante Teile der Bekleidung an anderer Stelle aufgefallen?

Die Polizei sucht diesen Mann. Quelle: Polizei Peine

Zeugen, die zu dieser Zeit auffällige Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle und den angrenzenden Straßen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen.

Hinweise an die Polizei

Hinweise können telefonisch an die Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 gemeldet werden. Alternativ auch per E-Mail an af2@pk-peine.polizei.niedersachsen.de.

Von der Redaktion