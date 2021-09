Ilsede

Spannendes im Peiner Land: Zum Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ erkundeten zahlreiche Interessierte verschiedene geschichtsträchtige Denkmäler und hörten dabei spannende Geschichten.

So auch in der Umformerstation der Ilseder Hütte. Norbert Dobras vom Förderverein Haus der Geschichte – Ilseder Hütte erzählte detailreich über den Aufbau und die Arbeit des bereits 1853 gegründeten Werks in Groß Ilsede. Gerade die neuere Geschichte nach dem 2. Weltkrieg interessierte die 35 Besucher, die sich im Laufe des Tages zu den verschiedenen Führungen angemeldet hatten. So beschäftigte das Unternehmen in seiner Hochzeit etwa 5000 Menschen. Dazu kamen etwa noch einmal so viele Beschäftigte, die im Umfeld für die Hütte tätig waren.

Am Modell des Hüttengeländes mit all seinen Anlagen erzählte Dobras, wie die Verhüttung des aus der Umgebung stammenden Erzes von statten ging, wann welche Anlagen gebaut und später wieder geschlossen wurden. Heute unvorstellbar: Der Auftrag zum Bau der neuen Sinteranlage mit einem Bauvolumen von 134 Millionen D-Mark wurde per Postkarte an das Bauunternehmen vergeben.

Welchen Namen trug der Schornstein der Ilseder Hütte?

Auch über den „Teig“ der in der Sinteranlage hergestellt wurde, um das Erz später im Hochofen verhütten zu können oder über den Rückbau der Hochöfen wußte Dobras zu berichten. Wie der große Schornstein hieß, der weit über Groß Ilsede sichtbar war, scheint es unterschiedliche Meinungen zu geben, so der Bültener. Kenne er ihn unter dem Namen „langer Heinrich“, sagten wohl die Ilseder selbst „langer Max“ dazu, erzählte er. Wie auch immer der 135 Meter hohe Schornstein genannt wurde: der dicke schwarze Qualm, der bis zu seinem Abriss 1968 aus ihm stieg, war so manchem Besucher der Führung noch in Erinnerung.

App „Actionbound“ bietet Informationen zur Ilseder Hütte

An den verschiedenen sehr interessant gestalteten Informationstafeln konnten die Besucher dann noch einmal detailliert den Werdegang des Ilseder Unternehmens nachvollziehen und diverse Fotodokumente betrachten. Ein etwa halbstündiger Film über die Ilseder Hütte rundete die Führung ab. Wer anschließend das Werksgelände erkunden wollte, hatte mit der App „Actionbound“, in der es seit kurzem den Bound „Zeig mal wo?“ zur Ilseder Hütte gibt, die Möglichkeit dazu. Projektleiterin Svenja Raschke, die beim Kreisheimatbund Peine e.V. im Rahmen des Projekts „khb goes digital“ den Bound für den Rundgang mitentwickelt hat, war vor Ort und beantwortete Fragen zur Anwendung und zum Rundgang.

Auch über das Lengeder Grubenunglück gab es Einblicke

Ebenfalls spannende Einblicke bekamen die Besucher der Führung an der Gedenkstätte Lengeder Grubenunglücke und über das ehemalige Gelände der Eisenerzgrube Lengede-Broistedt sowie in verschiedenen Kirchen. Digital waren bundesweit mehrere Tausend Denkmäler im Rahmen des Tages des Offenen Denkmals zu besichtigen. So konnte auch ganz gemütlich vom heimischen Sofa aus der virtuelle Rundgang, den der Heimat- und Archivverein Edemissen zur Geschichte des Baudenkmals Zehntspeicher zur Verfügung stellte, genossen werden.

Von Grit Storz