Tag der Befreiung: Kranzniederlegung im Peiner Herzberg

Peine

Mehr Gestecke als Gäste am Gedenkstein – Corona-bedingt fiel die Kranzniederlegung zum 76. Tag der Befreiung am Herzberg nun schon zum zweiten Mal eher klein aus. „Wir hoffen, dass das 2022 wieder größer geht“, sagte Peter Baumeister, Kreisvorsitzender vom VVN-Bund der Antifaschisten, der zusammen mit dem DGB-Gewerkschaftsbund eingeladen hatte.

Baumeister erinnerte: „Das Gedenken am 8. Mai, dem Tag als Deutschland vom verbrecherischen Nazi-Regime befreit wurde, hat in Peine eine lange Tradition. Besonders die Menschen in den besetzten Ländern, die Insassen der Konzentrationslager und die vielen Zwangsarbeiter hier bei uns waren froh, dass sie die Nazi-Barbarei lebend überstanden hatten. Sie konnten wieder ein Leben in Frieden führen.“

Auch heute laute das Motto: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.“ Für Frieden und Freiheit einzutreten sei wichtiger denn je. NPD, AfD und rechtsextremen Bewegungen müsse entschieden entgegen gewirkt werden. In Peine gelinge das erfreulicherweise gut: „Immer dann wenn Demos oder Aufzüge von Rechtsextremen angemeldet werden, gibt es noch größere Gegendemos.“ Das Peiner Bündnis für Toleranz, dem Vertreter von Kirchen, Verbänden, Parteien und Gewerkschaften angehören, leiste hier ganze Arbeit.

Das Gedenken am 8. Mai hat seine feste Tradition – Peines Tag der Befreiung war allerdings schon einen Monat zuvor, wurde. Von unmittelbaren Kriegsauswirkungen blieb die Peine dadurch weitgehend verschont. Und der Bevölkerung wurde großes Leid erspart.

In Peine hatten sich die Ereignisse damals zugespitzt: Das Schicksal der Stadt hing am seidenen Faden, als am Dienstag, 10. April 1945, eine Delegation unter Führung von Bürgermeister Wiard Bronleewe aufbrach, um den bereits nach Rosenthal vorgedrungenen Amerikanern die Übergabe Peines anzubieten. Es ging darum, die bereits konkret vorbereitete Zerstörung Peines in letzter Minute zu verhindern. Die Mission war bekanntlich erfolgreich.

Von Michael Lieb