Stederdorf

Noch unbeannte Täter haben zwei an der Außenfassade der Stederdorfer Hubertus-Apotheke montierte Leuchtschilder beschädigt. Der Tatzeitraum war laut Polizei am Mittwochabend zwischen 18.30 und 22 Uhr. Die Kriminellen verursachten dadurch in der Apotheke an der Peiner Straße einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990.

Von der Redaktion