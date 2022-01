TV-Format „Mein Lokal, Dein Lokal“: Sendetermin aus Peine steht

Peine

Beim wem schmeckt’s am besten? Das Peiner Restaurant Café Couture von Mohamed und Ayat Hamadi am historischen Marktplatz kämpft in der Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit Gastro-Betrieben aus Gifhorn, Celle und Hannover um den Sieg. Ende November wurde für die Niedersachsen-Sonderausgabe des TV-Formats in Peine gedreht (wir berichteten), nun steht der Sendetermin fest. Nach aktuellen Planungen sollen die fünf Folgen vom 14. bis zum 18. Februar im Vorabendprogramm bei Kabel 1 gesendet werden.

Viele Besucher fragten schon nach

Nicht nur Café-Couture-Chef Mohamed Hamadi ist gespannt, wie es seinen Gastronomen-Kollegen beim Testessen in Peine gefallen hat. „Nach den Dreharbeiten kommen regelmäßig Besucher in unser Lokal und fragen, ob wir schon wissen, wann die Folge aus Peine gezeigt wird“, erzählt der Wirt. Mitte Februar ist es soweit, montags bis freitags von 17.55 Uhr an soll das Niedersachsen-Spezial der erfolgreichen Doku-Soap ausgestrahlt werden.

Fünf Lokale, fünf verschiedene Konzepte

Das Foto zeigt den Peiner Gastronomen Mohamed Hamadi (Zweiter von rechts) beim Testessen mit den anderen Gastronomen in Gifhorn. Quelle: Siegfried Glasow

Das Konzept der Sendung verspricht Spannung: Fünf Lokale, fünf verschiedene Ausrichtungen und 3000 Euro Preisgeld. Was die Gastronomen bei ihren Testessen verspeist haben, dürfen sie zwar noch nicht verraten, doch es dürfte Orientalisches, Mexikanisches, Italienisches und Deutsches auf die Teller gekommen sein. Denn in den Wettkampf gezogen sind außer dem Peiner Restaurant das „Cuchillos“ aus Hannover, das „Ristorante Mediterrano“ aus Eldingen, die „Trattoria Ciao Ciao“ aus Hannover sowie die „Alte Ziege“ aus Gifhorn, die Restaurant, Bar und Pub zugleich ist. Tipps und Einschätzungen gab es vom Profi-Koch Maik Süßer – er ist das Gesicht der Sendung ist.

Anstrengend war es für die Gastronomen aber nicht nur, wenn ihr Lokal getestet wurde. Die Dreharbeiten hatten es in sich. Zu erleben, wie so eine Fernsehsendung entsteht, das fanden auch Ayat und Mohamed Hamadi spannend und aufregend. „Da steckt ganz schön viel Aufwand dahinter“, stellte Ayat Hamadi fest, der Auftakt etwa habe sich von 8.30 Uhr am Morgen bis in die Nacht um 2.30 Uhr gezogen.

Von Christian Meyer