Sturm in Peine: Züge verspäten sich, Wertstoffhöfe bleiben geschlossen

Kreis Peine

Das erste große Sturmtief des Herbsts hat den Kreis Peine bislang weitgehend verschont. Zwar gab es in der Nacht zu Donnerstag und auch im Laufe des Tages mehrere Sturmböen, zu größeren Schäden kam es dadurch aber nicht. Bemerkbar machten sich die Auswirkungen des Unwetters allerdings schon: So kam es etwa zu Verspätungen bei den Zügen, außerdem blieben die Wertstoffhöfe geschlossen.

Die Feuerwehren hielten sich in Bereitschaft und hatten intern ihre Kräfte über die Gefahrenlage informiert. Wie schon am Mittwoch stand auch am Donnerstag die Unwetter-Warnstufe auf Orange: erhöhtes Gefahrenpotenzial. In Edemissen musste ein Baum, der auf ein Haus zu stürzen drohte, gesichert werden, „davon abgesehen gab es bislang keine besonderen Vorkommnisse“, sagt Peines Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik. Passieren könne aber natürlich immer etwas – das Wetter sei trotz Vorhersagen ein Stück weit unberechenbar.

Straßen mussten nicht gesperrt werden

Die Polizei hatte im Kreis Peine keine „Unwetter-Einsätze“. „Straßen mussten also nicht gesperrt werden“, so Polizeisprecher Malte Jansen. Eine Ausnahmesituation sei auch nicht zu erwarten gewesen, mehr Kräfte als sonst üblich seien bei der Polizei entsprechend nicht im Dienst gewesen.

Zugverspätung von 32 Minuten am Bahnhof Vechelde

Unwetterbedingt kam es zu einigen Verzögerungen beim Schienenverkehr. So meldete etwa die Westfalenbahn am Donnerstagvormittag für die Linie zwischen Braunschweig und Hannover 32 Minuten Verspätung am Bahnhof Vechelde. „Die Auswirkungen des Sturms machen sich auf fast all unseren Linien bemerkbar“, sagt Westfalenbahn-Sprecherin Hannelore Schuster. Beim Enno hingegen gab es keine Beeinträchtigungen: „Es hat keine Störungen und Verspätungen im Zugverkehr durch den Sturm gegeben – und wir rechnen auch nicht damit“, so Sprecher Björn Pamperin.

Die Abfall- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine (A+B) hat am Donnerstag vorsorglich alle Wertstoffhöfe wegen des Sturms geschlossen. Dazu gehören das Abfallentsorgungszentrum in Stedum-Bekum sowie die beiden Wertstoffhöfe Peine und Wedtlenstedt. Damit sollte eine Gefährdung der Anlieferer vermieden werden, erklärt A+B-Sprecherin Brigitta Saal. „Durch den Sturm könnten Gegenstände durch die Gegend fliegen.“ Am Freitag solle der Betrieb dann wie gewohnt weitergehen.

Von Dennis Nobbe