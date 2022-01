Kreis Peine

Der Schnee kam nach dem Sturm: Am Samstag, 29. Januar, und Sonntag, 20. Januar, hat starker Wind Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. So hat sich am Sonnabend gegen 19 Uhr ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, dass eine etwa fünf mal zwei Meter große Leuchtreklame eines Supermarktes an der Fritz-Stegen-Allee herabgestürzt war. Durch den Sturm war das Schild auf den Gehweg gefallen. Die Feuerwehr hat die Gefahr beseitigt.

In den frühen Morgenstunden des Sonntag ist an der Peiner Goethestraße durch die starken Windböen aufgeweht worden. Dadurch entstand an den Scharnieren ein Schaden.

Wandteile drohten von einem Gerüst zu stürzen

Später am Sonntagvormittag hat der Sturm mehrere Wandteile eines Rohbaus am Triftweg in Groß Bülten gegen ein Gerüst am Haus gedrückt, so dass die Gefahr bestand, dass sie herunterstürzen. „Der Eigentümer konnte ausfindig gemacht werden und übernahm die Sicherung der Baustelle“, heißt es im Bericht der Polizei.

Gegen 18 Uhr unterstützten dann Polizisten aus Peine die Feuerwehr auf der Peiner Straße in Wendeburg. Dort bestand die Gefahr, dass ein Baum auf die Straße stürzt. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass der Baum ausreichend standsicher war, so dann kein Einsatz nötig war.

Von Kerstin Wosnitza