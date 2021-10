Kreis Peine

Der erste große Herbststurm des Jahres wird in der Nacht zu Donnerstag erwartet. Die Wetterdienste haben eine Orkanwarnung herausgegeben. Auch den Kreis Peine könnte es erwischen: „Los geht es am Mittwochnachmittag mit den ersten Böen um 60 bis 70 Stundenkilometer, in der zweiten Nachthälfte kann es dann Sturmböen mit bis zu 80 oder 90 km/h geben“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-met. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) Peine haben sich auf die Lage eingestellt.

„Wir bereiten uns das ganze Jahr auf Sturm- beziehungsweise Flächenlagen vor“, sagt Stadtbrandmeister Norbert Czyrnik. Schlimme Unwetter seien jetzt vor allem in den Mittelgebirgen zu erwarten, für den Kreis Peine seien die Aussichten weniger dramatisch. Am Mittwochmittag habe die Unwetter-Warnstufe auf Orange gestanden, erklärt der Stadtbrandmeister – diese bedeute ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Kommt es zum Ernstfall, so würde die Peiner Stadtwehr umgehend ihre örtliche Einsatzleitung an der Werner-Nordmeyer-Straße einrichten. Zum Team vor Ort gehören dann die Fachgruppe Kommunikation und ein Dienst aus acht weitere Führungskräften, schildert Czyrnik.

Auch im vergangenen Jahr fegte ein Sturm über Peine. Wie hier in der Gemeinde Edemissen beseitigte die Feuerwehr die Schäden. Quelle: Feuerwehr

Die Einsatzleitung koordiniert alle Peiner Einsatzkräfte, um die regionale Leitstelle in Braunschweig zu entlasten. „Sollten die Kräfte nicht ausreichen, müssen Feuerwehren von außerhalb des Stadtgebiets hinzualarmiert werden. Dies kommt aber zum Glück ausgesprochen selten vor“, so Czyrnik.

„Wir sind grundsätzlich auf jede Unwetterlage vorbereitet“

Wenn es bei einem Unwetter hart auf hart kommt, wird das THW hinzualarmiert. Im Kreis Peine erfolgt das Ausrücken der Kräfte dann von Handorf aus. „Wir sind grundsätzlich auf jede Unwetterlage vorbereitet“, sagt Zugführer Björn Müller. Allerdings sei es derzeit nicht so, dass alle Kräfte abrückbereit in Wartestellung sind. „Innerhalb von 30 Minuten wären wir aber einsatzbereit“, so Müller. Aus nächster Nähe kämen etwa 50 bis 60 Prozent der THW-Kräfte, die anderen hätten einen weiteren Weg – zum Beispiel aus Helmstedt.

Ausrücken müsste das THW zum Beispiel dann, wenn die Feuerwehr bei der Beseitigung der Sturmschäden nicht mehr hinterherkommt. „In der Vergangenheit gab es einen Fall, bei dem in Vöhrum wegen eines Sturms ein Baum auf ein Hausdach gefallen ist. Bei dem Einsatz haben wir die Feuerwehr mit Personal und Gerät unterstützt“, erklärt der Zugführer.

Auf ein Unwetter in Peine eingestellt ist auch die Polizei: „Zum Beispiel könnte es Gefährdungen auf der Straße geben, etwa durch umgestürzte Bäume“, sagt Polizeisprecher Malte Jansen. „Wir sind dann im Ernstfall mit vor Ort und sichern die entsprechende Stelle ab.“

Sturm lässt voraussichtlich Donnerstagnachmittag nach

Allzu lang werde der Sturm voraussichtlich nicht über Peine fegen, sagt Meteorologe Jung: „Zum Donnerstagnachmittag wird alles langsam nachlassen.“ Er empfiehlt, in der Nacht keine unnötigen Fahrten mit dem Auto zu unternehmen. „Auch Lastwagen sollten besser den Rastplatz anfahren. Seitenwinde können eine Gefahr darstellen.“ Lose Gegenstände, die sich draußen befinden – beispielsweise Gelbe Säcke – sollten gesichert werden.

Vor dem Unwetter sind die Temperaturen für den Herbst noch relativ hoch, um die 20 Grad. Danach werde es jedoch deutlich kälter, so Jung. „Ab Freitag sind es nur noch 10 bis 12 Grad am Tag, nachts gibt es Bodenfrost.“ Das Wochenende werde dann eher ruhig, teils mit Sonnenschein, teils mit Nebel.

Von Dennis Nobbe