Kreis Peine

Die 380-Kilovolt-Stromtrasse Wahle-Mecklar ist im Bau und das Planfeststellungsverfahren für die 380-Kilovolt-Industrieleitung nach Salzgitter wird Übertragungsnetzbetreiber Tennet vorbereitet. Damit verbunden ist gegebenenfalls die Errichtung einer Kreuzungsschaltanlage mit der im Bau befindlichen Leitung Wahle-Mecklar nahe Liedingen. Im Bundesbedarfsplan ist außerdem eine 380-Kilovolt-Leitung von Mehrum nach Wolmirstedt vorgesehen, die eventuell ebenfalls über die geplante Anlage bei Liedingen geführt werden könnte.

Auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion soll sich der Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz mit dem komplexen Thema befassen und auf Vorschlag des Kreistagsvorsitzenden Hartmut Marotz (SPD) soll dies noch vor dem 15. Juli in einer Sondersitzung geschehen. Dann wird der Sachverhalt beim Regionalverband Großraum Braunschweig beraten. Der Kreistag gab in seiner jüngsten Sitzung nach emotionaler Diskussion ein einstimmiges Votum für dieses Vorgehen ab.

Ortsbürgermeister fühlt sich allein gelassen

Die Stromtrassen bewegen die Politiker und die Bürger. In der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Kreistagssitzung meldete sich Benno Schünemann zu Wort. Der Ortsbürgermeister (SPD) von Bodenstedt-Liedingen-Köchingen fühle sich bei dem Thema allein gelassen und wollte wissen, was der Landkreis unternehme, damit die Höchstspannungsleitung nach Salzgitter Pilotprojekt für Erdverkabelung werde.

Landrat Franz Einhaus (SPD) verwies in seiner Antwort auf die Dimension und Bedeutung des Themas, die einer ausführlichen Beratung bedürfe. Da, wo es möglich sei, würde er sich Erdverkabelung wünschen, sagte Einhaus. An der Energiewende werde man nicht vorbeikommen. Deren Umsetzung und damit verbundene Belastungen müssten vor Ort betrachtet werden.

Der Spagat, den zunehmenden Strombedarf und die Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien in Einklang mit Natur, Landschaft, Landwirtschaft und Wohnbevölkerung zu bringen, spiegelte sich auch in den Redebeiträgen wider. „Es geht hier nicht um die Frage, ob Energie oder nicht“, sagte Hans-Werner Fechner (CDU). „Es geht hier um das Problem der Wege, Methoden und Schritte der Energieversorgung. Wie bekommen wir die erforderliche Energie umweltgerecht, wirtschaftlich und menschen- und lebensgerecht an die Verbraucher?“, fragte Fechner. Er wünschte sich eine stärkere Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien.

„Aus meiner Sicht müssen wir Erdverkabelung fordern“, sagte Hans-Hermann Baas (SPD). Er mahnte zur Eile und wünschte sich ein klares Votum aus der aktuellen Kreistagssitzung, bevor im Regionalverband Vorentscheidungen getroffen würden. „Im Planfeststellungsverfahren können wir nur noch kleine Details regeln.“ Rückendeckung bekam er hier vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank Hoffmann.

Hintergrund Das Thema der Stromleitungs-Bauvorhaben ist komplex und umfangreich. Es betrifft Netzausbauvorhaben auf der Höchstspannungsebene. Der Landkreis Peine hat dafür nicht selbst die Genehmigungs-Zuständigkeit, sondern wird als Träger öffentlicher Belange in die verschiedenen Stufen der Planungsverfahren eingebunden. Der Regionalverband Großraum Braunschweig als untere Landesplanungsbehörde hat vor kurzem nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange entschieden, dass für die Industriestromleitung nach Salzgitter kein Raumordnungsverfahren erforderlich ist, sondern direkt das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden kann. Die Antragsunterlagen dafür werden derzeit von Tennet vorbereitet. Planfeststellungsbehörde ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Dem widersprach Grünen-Fraktionsvorsitzender Heiko Sachtleben: „Heute hier einen Beschluss zu fassen, ist nicht zielführend.“ Es gebe keinen Königsweg zwischen überirdischer Trasse und Erdverkabelung. „Dies muss pro Kilometer entschieden werden.“ Beides stelle einen immensen Eingriff in die Natur dar, daher solle man nicht emotional aus dem Bauch heraus entscheiden.

Dem schloss sich Silke Weyberg (CDU) an. Dezentraler Energieversorgung und gestiegenen Klimazielen müsste sachlich Rechnung getragen werden, meinte die Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt- und Verbraucherschutz. Auch sie bevorzuge kurze Wege beim Transport von Energie. Weyberg plädierte dafür, die Problematik in der Sondersitzung des Ausschusses zu behandeln.

Von Jan Tiemann