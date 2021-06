Streit um Kita-Millionen: Stadt und Gemeinden kritisieren Landkreis Peine 

Peine

Die Bürgermeister gehen auf die Barrikaden: Klaus Saemann (Peine), Ralf Werner (Vechelde) und Otto-Heinz Fründt (Ilsede) sind enttäuscht und überrascht von einem Vorschlag des Landkreises zur Förderung der Qualitätsentwicklung in Kitas. Bei einer Pressekonferenz sprechen die drei Bürgermeister, die stellvertretend für alle Bürgermeister des Landkreises auftraten – von einem Stil der nicht in Ordnung sei.

Das sagen die Kommunen

Die Kritik: Die Gemeinden und die Stadt sollen vom Kreis zusätzlich fünf Millionen bekommen, wenn sie bei der Qualitätsentwicklung Förderrichtlinien einhalten, „die wir aber gar nicht kennen“, so der Vechelder Bürgermeister. „Und die noch gar nicht definiert sind“, so Peines Bürgermeister Klaus Saemann, der das Vorgehen des Landkreises als „Schnellschuss“ bezeichnet. Was allen drei Bürgermeistern aufstößt: Die Defizite, die sich bereits jetzt für die Kommunen aus der Kinderbetreuung ergeben, können mit der Millionensumme nicht ausgeglichen werden.

Kitas: Ein Vertrag zwischen Kommunen und Kreis regelt die Kinderbetreuung

Der Hintergrund: Im Jahr 2018 schloss der Landkreis mit den Gemeinden eine vertragliche Vereinbarung, die Aufgabe der Kita-Betreuung an die Gemeinden und die Stadt Peine zu übertragen. Die Vereinbarung endet am 31.Dezember 2022. Doch immer habe die Finanzierung im Raum gestanden, so Werner. Denn die Gemeinden hätten einen Großteil des Defizits zu tragen, die sich aus den jährlichen laufenden Kosten ergeben – zuletzt lag dieses insgesamt bei 22,1 Millionen (2019). Doch es steige weiter, so Saemann. „Denn jede Kita-Gruppe, die wir schaffen, kostet jährlich rund 100 000 Euro“, erklärt Fründt. „Leistung und Gegenleistung stehen im Ungleichgewicht zu Lasten der Kommunen“, argumentiert Saemann.

Und nun der „überraschende Vorschlag“ des Landkreises, der „zwar vom Ansatz her schön sei“, so Werner, aber nicht für die Abdeckung des Defizits verwendet werden könne. Dabei stünden die Gemeinden schon seit langem in Gesprächen mit dem Landkreis, das nächste sollte am 1. Juli stattfinden. Doch gerade das ist ein weiterer Knackpunkt: Bereits am 30. Juni soll die Vorlage im Kreistag beschlossen werden. „Deshalb muss dieser Punkt von der Tagesordnung genommen werden“, fordert Saemann.

Kinder in einer Kita: Die Kommunen wollen, dass Defizite aus der Kinderbetreuung gedeckt werden. Quelle: Monika Skolimowska

Bürgermeister: Abstimmung soll verschoben werden

Die Bürgermeister befürchten, dass auf die Gemeinden und die Stadt weitere Kosten hinzukommen, sollte der Kreistag die Vorlage beschließen. Denn an die fünf Millionen sind zusätzliche Maßnahmen geknüpft, wie weitere flexible Betreuungszeiten oder eine Sprachförderung, zu denen Förderrichtlinien erstellt werden sollen, die aber „erstmal vorliegen müssen“, so Saemann. In puncto Qualität erfüllten Gemeinde und Stadt bereits ohnehin was gesetzlich gefordert werde – „und darüber hinaus“, sind sich die Bürgermeister einig, so „dass die bisherige Qualität erstmal bezahlt werden müsse“, meint der Vechelder Bürgermeister.

„Wir sind gesprächsbereit“, sagt Werner. Doch auch die Kündigung der Vereinbarungen steht im Raum. Zumindest Bürgermeister Fründt zieht das in Erwägung: „Kommt es so, wie es im Moment aussieht, schlage ich in meinem Rat im Oktober vor, den Vertrag zu kündigen. Denn das ist ein Vertrauensbruch“, sagt der Bürgermeister. Sein Eindruck: „Der Landkreis traut uns nicht zu, dass wir qualitative Arbeit in den Kitas leisten.“

