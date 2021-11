Streit eskaliert: Blutige Auseinandersetzung in Peines Innenstadt

Peine

Die vielen Blutflecken auf den Pflastersteinen und einem Gullydeckel in der Bodenstedtstraße/Querstraße lassen Schlimmes erahnen: In der Peiner Innenstadt ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag offenbar ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Es soll Verhaftungen und mehrere Verletzte gegeben haben.

Hundeführer soll nach Tatwaffe gesucht haben

Passanten hatten sich über Absperrbänder und Polizei-Ermittlungen an der Fußgängerzonen-Kreuzung Breite Straße/Querstraße gewundert. Nach PAZ-Informationen waren unter anderem Hundeführer im Einsatz, die nach einem Messer als Tatwaffe suchten. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr soll es zum blutigen Streit zwischen zwei dreiköpfigen Gruppen gekommen sein.

In dieser Gasse der Fußgängerzone soll sich der blutige Streit abgespielt haben. Quelle: Christian Meyer

Die genauen Hintergründe sind bisher unklar, die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermitteln. Fest steht aber: Zwei der Beteiligten wurden so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus mussten. Ein Beteiligter musste operiert werden. „Lebensbedrohlich sind die Verletzungen aber wohl nicht“, ordnete Peines Polizei-Sprecher Malte Jansen auf Anfrage ein.

Kollegen aus dem Zentralen Kriminaldienst aus Salzgitter sollen die Ermittlungen in Peine übernommen haben. Der Streit soll ersten Erkenntnissen zufolge übrigens in keinem Zusammenhang mit der Clan-Kriminalität oder einem Streit zwischen verfeindeten Familien stehen. Es sollen sowohl Deutsche als auch Nichtdeutsche beteiligt gewesen sein.

Von Christian Meyer