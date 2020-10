Streik in Peine: Diese Kitas sind am Mittwoch zu

Peine

Zahlreiche Beschäftigte im öffentlichen Dienst legen am Mittwoch, 21. Oktober, in Peine ganztägig ihre Arbeit nieder. Fünf städtische Kitas bleiben deshalb geschlossen, sieben weitere bieten lediglich Notgruppen an. Aufgerufen zu dem Warnstreik haben die Gewerkschaften Komba und Verdi.

Bestreikt werden in Peine neben der städtischen Verwaltung auch die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe A+B des Landkreises Peine und die Kindertagesstätten. Geschlossen bleiben am Streiktag die Kitas Bärenhöhle, Rasselbande, Villa Kunterbunt, Lummerland und Rappelkiste. In den Kindertagesstätten Zwergenmühle, Löwenzahn, Schatzkiste, Bullerbü, Kinderparadies, Abenteuerland, Eulennest Peine werden sogenannte Notgruppen zur Verfügung gestellt.

Anzeige

Keine einrichtungsübergreifende Betreuung

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Notbetreuung in jeder einzeln genannten Einrichtung nur für die Kinder angeboten werden kann, die auch regulär die Kindertagesstätte besuchen. „Eine einrichtungsübergreifende Betreuung darf aufgrund der zwingend einzuhaltenden Hygienevorschriften anlässlich der Covid-19-Pandemie nicht erfolgen. Es wird um Verständnis gebeten“, so Stadtsprecherin Petra Neumann. „Gegebenenfalls werden diese Notbetreuungsplätze nicht ausreichen, um den dringenden Betreuungsbedarf im gesamten Stadtgebiet abzudecken. Die Stadt Peine bittet daher alle Eltern, sich möglichst selbst um eine Betreuung in dieser Zeit zu kümmern und die wenigen Notplätze denen zu überlassen, die sich durch den Streik in einer akuten Notlage befinden.“ Für die Beantragung eines Notbetreuungsplatzes sollten sich Betroffene an die jeweilige Einrichtungsleitung wenden.

Lesen Sie auch:

Ein regulärer Betrieb findet in den Kindertagesstätten Regenbogen, Pusteblume und dem Hort Sonnenblume statt. In allen Einrichtungen sei durch den Aushang von entsprechenden Hinweisschildern über die anstehende Streikmaßnahme informiert worden.

Altpapier wird in Teilen nicht abgeholt

Zudem kommt es in Teilen Peines zu Einschränkungen in der Müllabfuhr. Im nordöstlichen Bereich der Peiner Kernstadt (Abfuhrbezirk 2) werden am Mittwoch die Altpapiertonnen nicht geleert. Eine genaue Straßenzuordnung ist dem Abfallkalender zu entnehmen. „Die Leerung entfällt ersatzlos. Sollte das Volumen der Altpapiertonnen bis zur nächsten regulären Leerung in vier Wochen nicht ausreichen, können die Übermengen über die Container auf den Wertstoffinseln oder den Wertstoffhöfen entsorgt werden“, teilt Katja Schröder vom Landkreis Peine mit.

Nicht geleert werden ebenfalls die Altpapiercontainer auf den Wertstoffinseln und bei Betrieben und die Altkleidercontainer. Zudem findet kein Inselservice statt. „Ob die Sperrmüllabfuhr uneingeschränkt durchgeführt werden kann, ist derzeit nicht absehbar“, so Schröder. Die Abfuhr der Bio- und Restmülltonnen erfolgt dagegen regulär.

Hintergrund für den Streik ist die Gewerkschaftsforderung nach 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr Entgelt für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. „Die kommunalen Arbeitgeber können sich ruhig mal etwas anstrengen und bei ihrem angeblichen Angebot nachlegen. Wer darauf gesetzt hat, dass die Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes in Zeiten der Pandemie einfach so klein beigeben, hat sich geirrt. Gut so!“, sagt Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer Verdi-Süd-Ost Niedersachsen.

Im Zuge des Warnstreiks findet an diesem Mittwoch um 10 Uhr eine Kundgebung auf dem Peiner Marktplatz statt. Anschließend zieht der Demonstrationszug zum Rathaus, wo eine Menschenkette gebildet wird. Aufgrund der Corona-Pandemie fahren keine Streikenden zur Kundgebung mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke in Hannover, diese wird online übertragen.

Von Mirja Polreich