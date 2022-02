Kreis Peine

Straßenausbaubeiträge erhitzen die Gemüter. Vier von sechs Gemeinden im Kreis Peine haben die Satzung zum Straßenausbaubeitrag (Strabs) bereits abgeschafft. In Edemissen, Lengede, Hohenhameln und Vechelde zahlen Anwohner keine Straßenausbaubeiträge mehr. Nun sieht ein neuer Gesetzentwurf im niedersächsischen Landtag vor, dass Kommunen unabhängig von ihrer Haushaltslage Kredite für die Sanierung von örtlichen Straßen beantragen dürfen. Entlastet das künftig die Anwohner in den Gemeinden? Ganz so einfach scheint die Rechnung nicht.

Ob Anlieger für die Sanierung der Straßen zahlen sollten oder nicht, ist ein Dauerstreitthema. In Ilsede kämpft die Bürgerinitiative „Wir für Ilsede“ für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und steht dabei mit Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge im Austausch.

Die Bürgerinitiative "Wir für Ilsede" trifft sich donnerstags zur Mahnwache vor dem Ilseder Rathaus . Quelle: Michael Zacharias

„Wir haben neue Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, um die Abschaffung der Strabs für die Gemeinde mit allen Beteiligten im Rat zu erwirken“, erklärt die Bürgerinitiative. Hintergrund sei ein Gesetzentwurf im niedersächsischen Landtag, indem es heißt: „Es soll den Kommunen künftig möglich sein, Kredite zur Finanzierung ihrer Straßenausbaumaßnahmen zu beantragen, ohne zwingend auf die vorherige Erhebung von Straßenausbaubeiträgen angewiesen zu sein.“ Damit soll die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden.“

Ilseder Bürgermeister: Die Strabs gerne abschaffen

Der Ilseder Bürgermeister, Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge, betont dazu: „Ich wünsche mir, dass in der Gemeinde Ilsede die Straßenausbeiträge abgeschafft werden, aber wir brauchen ein Mittel zur Gegenfinanzierung.“ Derzeit ermittele die Verwaltung die Kosten für anstehende Straßensanierungen. Im zweiten Schritt könnten dann Maßnahmen zur Gegenfinanzierung betrachtet werden.

Hintergrund: Grundsätzlich sind die Kommunen zur Erhebung der Beiträge nicht verpflichtet, müssen aber für die Finanzierung der Straßensanierung aufkommen. So ist die Finanzierung im Kommunalabgabengesetz geregelt. Als letzte Möglichkeit können Kommunen bislang einen Kredit aufnehmen, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Um einen Kredit zu bekommen, müssten sie dann allerdings Ausbaubeiträge erheben.

Nils Neuhäuser: Wir haben das Geld dennoch nicht

Mit einem neuen Gesetz wäre „nun zwar die rechtliche Voraussetzung für eine Kreditaufnahme geschaffen, doch faktisch haben wir das Geld dennoch nicht“, sagt Neuhäuser genannt Holbrügge. Der Haushalt würde dann vorsätzlich belastet.

Straßenausbaubeitrag: Was ist das? Straßenausbaubeiträge (Strabs) sind eine kommunale Abgabe, die im Kommunalangabengesetz geregelt sind. Beiträge können von den Kommunen für Straßensanierungen, Gehwege oder auch für die Kanalisation erhoben werden. Der Neubau von Straßen wird nicht über die Strabs finanziert. In einigen Kommunen wurden die Strabs bereits abgeschafft. Möglich wurde dies durch eine Änderung des Kommunalabgabengesetz (NKAG). Diese ermöglichte es den Kommunen, bei den Straßenausbau-Beiträgen die Anlieger finanziell zu entlasten. Zum Beispiel können die Beitragspflichtigen nun Ratenzahlungen über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren vornehmen. Noch sind Kommunen, die Kredite zum Ausgleich ihres Haushaltes benötigten, allerdings gesetzlich dazu verpflichtet (zunächst) Straßenausbaubeiträge zu erheben. Ein neuer Gesetzentwurf sieht allerdings vor, dass Kommunen künftig Kredite zur Finanzierung ihrer Straßenausbaumaßnahmen beantragen können, ohne zwingend auf die vorherige Erhebung von Straßenausbaubeiträgen angewiesen zu sein. Kurzum: Unabhängig von der Haushaltslage könnten Kommunen künftig selbst entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge einbeziehen oder nicht.

Für die Bürgerinitiative allerdings ist der Gesetzentwurf ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – behebe „aber nicht den Flickenteppich in Niedersachsen“. Grundsätzlich ist die Bürgerinitiative für eine landesweite Abschaffung der Strabs. Kritisch sieht die Bürgerinitiative auch, dass für 2023 eine Grundsteuererhöhung im Ilseder Haushalt vorgesehen sei – die Strabs damit aber nicht kompensiert werde. Was sagt der Bürgermeister dazu? „Die Erhöhung der Grundsteuer hat der vorherige Rat auf den Weg gebracht, um den Haushalt auszugleichen, nicht aber um die Strabs zu kompensieren.“

Wie sieht es in den anderen Gemeinden aus?

Auch in der Gemeinde Wendeburg werden die Beitragssätze derzeit erhoben. „Mit den Ratsfraktionen war im letzten Jahr abgestimmt worden, dass über inhaltliche Veränderungen der Straßenausbaubeitragssatzung oder über deren mögliche Abschaffung der neue Rat nach den Kommunalwahlen befinden soll“, so Bürgermeister Gerd Albrecht. Die Gespräche mit den Ratsfraktionen stünden unmittelbar bevor.

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes gibt der Wendeburger Bürgermeister zu Bedenken, dass zwar die beabsichtigte Beseitigung der gesetzlich festgelegten Nachrangigkeit von Krediten gegenüber der Erhebung von Beiträgen für den Straßenausbau auf den ersten Blick eine mögliche Ratsentscheidung gegen die Straßenausbaubeitragssatzung erleichtere, die Anliegerbeiträge aber in bereits unterfinanzierten kommunalen Haushalt zusätzlich noch durch zu verzinsende und zu tilgende Fremdmittel ersetzt würden.

Keine Beiträge in Hohenhameln, Lengede, Edemissen und Vechelde

In anderen Gemeinden, etwa in Hohenhameln oder Lengede sind die Beiträge bereits abgeschafft. Für beide Gemeinden hat der Gesetzentwurf keine Auswirkungen. Im Januar vergangenen Jahres hatte auch Edemissen seine Straßenausbaubeiträge gekippt. „Die Satzung über die Erhebung der Straßenausbaubeiträge wurde vom Rat der Gemeinde Edemissen ersatzlos aufgehoben“, teilt Gemeinde-Sprecher Oliver Völkening mit. Straßensanierungsmaßnahmen gingen somit dem Gesamthaushalt zu Lasten und würden somit auch insgesamt ausgeglichen.

Auch in Vechelde wurden die Beiträge abgeschafft. Im März vergangenen Jahres stimmten alle Ratsmitglieder für eine Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung. „Die Verwaltung wird den Gesetzentwurf dennoch prüfen, ob es einer Anpassung bedarf“, so Bürgermeister Tobias Grünert.

Von Nina Schacht