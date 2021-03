Straßenausbau-Beiträge sind ein Dauerstreit-Thema. Zumindest in einigen Gemeinden. Denn vielerorts sind die Kosten für die Anlieger bereits abgeschafft. Doch nun wird nachgebessert: In Vechelde und Lengede stehen die Beiträge auf der Kippe. In Peine soll dazu eine Bürgerbefragung stattfinden.