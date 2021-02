Stimmen Sie ab: Wer hat den schönsten Schneemann im Kreis Peine?

Kreis Peine

Mittlerweile ist von der weißen Winterpracht nicht mehr viel übrig. Das war vor einigen Tagen noch anders: Während dieser Zeit hatte die PAZ ihre Leser dazu aufgerufen, Fotos ihrer selbst gebauten Schneemänner einzusenden. Das ließen sich die Leute aus dem Peiner Land nicht zweimal sagen – und so erreichten die Redaktion viele Bilder von zum Teil höchst originellen Schneemann-Kreationen. Jetzt sind Sie gefragt: Stimmen Sie online auf www.paz-online.de ab, welches das schönste Schneemann-Foto ist.

Aus den zahlreichen Einsendungen hat die Redaktion eine Vorauswahl von zehn Bildern getroffen. Diese zeigen die kreative Bandbreite der Erbauer: Die Modelle reichen von klassisch über tierisch bis hin zu royal oder gar bereift – im Sinne von Autoreifen, nicht Raureif. Verdient hätten zweifelsohne alle den Sieg, doch nur drei können es aufs Treppchen schaffen. Ihr Klick entscheidet, wer es sein wird.

Abstimmung ist noch bis einschließlich Sonntag möglich

Auf die drei Gewinner der Foto-Aktion warten Gutscheine des Modegeschäfts Männersache in Peine: Der erste Platz bekommt einen Gutschein über 75 Euro, Platz zwei über 50 und Platz drei über 25 Euro. Ende der Abstimmung ist am Sonntag, 21. Februar, 23 Uhr. Die Sieger werden in den darauffolgenden Tagen benachrichtigt.

Von Dennis Nobbe