Stimmen Sie ab: Welches ist das schönste Urlaubsfoto der PAZ-Leser?

Kreis Peine

Den ganzen Sommer über hatten die PAZ-Leser die Möglichkeit, online ihre schönsten Urlaubsfotos einzuschicken. Jetzt geht die Aktion in die finale Runde: Zehn Bilder haben es in die Vorauswahl geschafft. Welche drei Motive beziehungsweise Einsender es aufs Siegertreppchen schaffen, können Sie per Mausklick entscheiden.

Weit mehr als 100 verschiedene Urlaubsfotos sind zwischen Juli und September im Online-Posteingang der PAZ gelandet. Herzlichen Dank dafür! Bei den Motiven gab es eine große Vielfalt: Ob Wandern in den Bergen, Postkarten-Sonnenuntergänge am Strand, strahlend blaue Seen, Entspannung in der Heimat sowie die eine oder andere Kuriosität – alles war mit dabei. Ganz wichtig war: Alle Bilder mussten aus diesem Jahr stammen.

Abstimmung bis einschließlich 3. Oktober

Am Ende können aber nur drei Teilnehmer Gewinner bei der Aktion sein. Machen Sie mit unter www.paz-online.de und geben Sie Ihre Stimme für das Bild ab, das Ihnen am besten gefällt. Letzte Gelegenheit dafür ist am Sonntag, 3. Oktober.

Zur Galerie Zehn Urlaubsfotos aus diesem Jahr haben es in die letzte Runde der PAZ-Aktion geschafft.

Die Abstimmung – jetzt sind Sie gefragt:

Ein Fünf-Sterne-Urlaub ist der Hauptpreis

Die Sieger können sich auf tolle Preise freuen: Zur Verfügung gestellt werden diese vom Peiner Reisebüro-Betreiber Osman Benzer und dem Sponsor Seaden Hotels:

Den Erstplatzierten oder die Erstplatzierte erwartet ein All-Inclusive-Urlaub im erst kürzlich eröffneten Fünf-Sterne-Hotel „Seaden Quality Resort & Spa“ in Side an der türkischen Riviera. Inbegriffen sind der Hotelaufenthalt für zwei Personen, vier Nächte im Doppelzimmer mit Meerblick und der Flughafen-Transfer.

Der zweite Preis: Benzer Touristik übernimmt die Kosten für Hin- und Rückflug zwischen Hannover und Antalya an der türkischen Riviera für zwei Personen.

Für den dritten Platz gibt es einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro von Benzer Touristik.

Von der Redaktion