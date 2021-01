Stilles Gedenken am jüdischen Mahnmal in Peine

Peine

Gegen das Vergessen: Peiner Vertreter des Bunds der Antifaschisten (VVN-BdA) und des Deutschen Gewerkschaftsbunds ( DGB) appellierten anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am Mittwoch an die Peiner, beständig gegen Judenhass und Rassismus Stellung zu beziehen. „Dieser Gedenktag soll uns dazu ermutigen, sich aktiv gegen Antisemitismus, Neofaschismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit einzusetzen, damit solche Verbrechen niemals wieder geschehen“, betonte Peter Baumeister nach einer Kranzniederlegung im kleinen Kreis an der ehemaligen jüdischen Synagoge in der Peiner Hans-Marburger-Straße.

Corona-Regeln verhinderten größere Veranstaltung

Außerdem dem Kreisvorsitzenden hatte noch VVN-BdA-Vertreterin Britta Lindemann sowie Frank Raabe-Lindemann für den DGB Peine an der coronakonformen Kranzniederlegung teilgenommen, die diesmal auch ohne Reden auskommen musste. Eigentlich hätte der Tag, der an alle Opfer des Nationalsozialismus erinnert, wie im vergangenen Jahr mit einer größeren Veranstaltung begangen werden sollen. Auch Bürgermeister Klaus Saemann und Superintendent Dr. Volker Menke hatten bereits Ansprachen zugesagt. „Aber die Corona-Epidemie ließ das leider nicht zu“, bedauerte Bauermeister.

Auschwitz-Befreiung vor 76 Jahren

Der 27. Januar wurde als Holocaust-Gedenktag gewählt, weil an jenem Tag im Jahr 1945 sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz befreiten, in dem die Nationalsozialisten zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen ermordet hatten. „ Auschwitz ist ein grauenvoller Ort, es war die Todesfabrik der Nationalsozialisten. Die meisten Häftlinge, vorwiegend Juden, wurden gleich nach ihrer Ankunft vergast, andere wurden erschlagen, erschossen, zu Tode gefoltert. Sie mussten arbeiten, bis sie tot umfielen oder verhungerten“, erklärte Baumeister.

Das jüdische Mahnmal in der Hans-Marburger-Straße in Peine erinnert an die Synagoge, die an dieser Stelle in der sogenannten Reichskristallnacht 1938 von NS-Horden durch Brandstiftung zerstört wurde. Bereits am Tag zuvor wurde Hans Marburger, Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie, in der Synagoge ermordet.

