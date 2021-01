Stichkanal bei Wedtlenstedt: Teilsperrung für Vorbereitung von Bauarbeiten

Wedtlenstedt/Denstorf

Als vorbereitende Maßnahme für den Ausbau des Stichkanals nach Salzgitter beginnen am 1. Februar Leitungsarbeiten am Kanal. Diesen dauern voraussichtlich bis Ende Juni. Es muss eine Gastransportleitung ausgebaut werden, die parallel zum Kanal auf der Westseite im Betriebsweg verläuft. Die Leitung gehört der Avacon Netz. In vergangen Tagen sei die Gasleitung von Brenngasen befreit worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal.

Der Betriebsweg muss für den Zeitraum der Bauarbeiten immer abschnittsweise gesperrt werden. Das bedeutet, dass für den ersten Abschnitt zwischen der B 1-Brücke in Denstorf und der Schleuse Wedtlenstedt der Betriebsweg gesperrt wird. „Nach Abschluss des Leitungsrückbaus wird die Sperrung aufgehoben und die Wanderbaustelle sperrt den nächsten Abschnitt. Den Benutzern des Betriebsweges wird die Gelegenheit gegeben, die Kanalseite zu wechseln, um die Baustellenbereiche zu umfahren“, so Josh Becker, Leiter des Außenbezirks Thune beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. „Geplant ist bis Ende Juni den gesamten Rückbau bis Salzgitter Sauingen abzuschließen und den Betriebsweg dann wieder uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen.“

Von Jan Tiemann