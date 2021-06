Stellvertretende Peiner Landrätin tritt nicht zur Kommunalwahl an

Peine

Die stellvertretende Peiner Landrätin Doris Meyermann (Grüne) möchte sich bei den Kommunalwahlen im Herbst nicht mehr aufstellen lassen. Seit 2006 ist sie Fraktionsvorsitzende im Vechelder Gemeinderat, Mitglied im Ortsrat Wedtlenstedt und stellvertretende Bürgermeisterin des Ortes. Die Arbeit habe ihr viel Freude gemacht, „aber auch Zeit und Nerven gekostet“, so Meyermann. Vor drei Jahren hatte Meyermann ihr Amt als Geschäftsführerin des Grünen-Kreisverbandes bereits niedergelegt, das sie von 2002 bis 2018 inne hatte.

Meyermann machte sich für Bau der Grundschule Wedtlenstedt stark

„Nach 30 Jahren aktiver Arbeit in vorderster Linie für Bündnis 90/Die Grünen kann ich nun mit bestem Gewissen die mannigfaltigen Aufgaben engagierten Teams in Vechelde und Peine überlassen“, teilt die Wedtlenstedterin mit. Besonders am Herzen lag der Grünen-Politikerin der Bau der Grundschule in Wedtlenstedt. Zu Beginn ihrer politischen Arbeit startete Meyermann eine Unterschriftenaktion und gründete eine Elterninitiative. Im Jahr 1997 wurde die Schule eingeweiht, „mittlerweile wurde sie drei Mal erweitert. Das war ein Erfolgsprojekt“, so die Politikerin.

Aktiv war Meyermann auch bei der Gründung des Peiner Bündnisses für mehr Toleranz in Peine und hat zuletzt am Samstag eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Frieden und Toleranz auf dem Peiner Marktplatz mitorganisiert. Sie gründete zudem das Frauenbündnis Vechelde.Welche Aufgaben sie in Zukunft angehen wird, möchte die 64-Jährige auf sich zukommen lassen. Sie freut sich auf mehr gemeinsame Zeit mit ihrer Enkeltochter.

Von Nina Schacht