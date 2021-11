Kreis Peine

Angesichts der rasant steigenden Zahlen an Corona-Infektionen schränken etliche Behörden und andere Institutionen den Zugang zu ihren Gebäuden ein.

Die Stadt Peine weist darauf hin, dass für die Verwaltungsgebäude der Stadt, die Stadtbücherei, das Archiv, die Städtischen Betriebe sowie die Kindertageseinrichtungen die 3G-Regel gilt. Zutritt ist damit ausschließlich genesenen, geimpften oder getesteten Besuchenden gestattet. Das Tragen eines medizinischen Mundschutzes ist Pflicht. Im Falle der Kitas gilt das auch für bringende und abholende Eltern. Personen, die weder genesen noch geimpft sind, müssen den Testnachweis durch einen zertifizierten Test (Testzentrum, Apotheke) erbringen. Ein Test unter Aufsicht vor Ort ist nicht möglich.

Stadtrat Christian Axmann sagt: „Das Peiner Rathaus an der Kantstraße wird bis auf Weiteres ausschließlich über den Zugang Schützenplatz zu erreichen sein.“ Die Stadt Peine bittet um Verständnis und appelliert an alle, Kontakte zu reduzieren, Abstände einzuhalten und dort, wo viele Personen die Abstände nicht einhalten können – auch draußen -, zur Maske zu greifen.

Kreisverwaltung rät, Termine vorab zu vereinbaren

Besucher der Kreisverwaltung werden ab Freitag, 26. November, wieder aus den entsprechenden Wartebereichen persönlich von ihren jeweiligen Ansprechpartnern abgeholt. Der Zugang zum Kreishaus I wird dann nur noch über den Haupteingang am Burgberg möglich sein. „Wir empfehlen, die Möglichkeit einer vorherigen Terminvereinbarung wahrzunehmen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden und so das Infektionsrisiko gering zu halten“, erklärt die Sprecherin der Kreisverwaltung, Katja Schröder. Termine für die Zulassungsstelle können über die Online-Terminvergabe auf www.landkreis-peine.de arrangiert werden.

Wasserverband schränkt Besucherverkehr ein

Auch der Wasserverband Peine „Am Horst“ schränkt den Besucherverkehr der Hauptverwaltung vorsorglich ein, um Kontakte zu minimieren. Der Zutritt für Besucher ist nur noch nach vorheriger Terminabsprache und mit einem 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) möglich. Die Mitarbeiter sind weiter telefonisch und per E-Mail zu erreichen. „Wasserwerks- oder Kläranlagenführungen können aufgrund der Pandemielage leider nicht stattfinden“, sagt Sprecherin Sandra Ramdohr.

Finanzamt Peine bleibt geöffnet, aber es gilt 3G

Das Finanzamt Peine an der Duttenstedter Straße bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet; zum Schutz der Besuchenden und der Beschäftigten wird jedoch sichergestellt, dass nur geimpfte, genesene und aktuell von Testzentren negativ getestete Bürgerinnen und Bürger das Finanzamtsgebäude betreten. Nachweise sind unaufgefordert beim Betreten des Gebäudes vorzulegen. „Es wird darum gebeten, die umfangreichen digitalen Möglichkeiten des Portals ,Mein Elster’ vermehrt in Anspruch zu nehmen“, sagt Amtsleiterin Andrea Rother.

Für den Zutritt zum P3 am Neustadtmühlendamm in Peine und für das Hallenbad „An der Sporthalle“ in Mehrum gilt für alle Personen über 18 Jahren die 2G-Regel, ein Nachweis ist in Verbindung mit einem Lichtbildausweis an der Kasse vorzulegen. Tipp: Wer etwas mit einer Behörde zu regeln hat, sollte sich am besten vorab über die aktuellen Modalitäten informieren.

Von Kerstin Wosnitza