Stefanie Weigand will Peiner Landrätin werden

Kreis Peine

Im kommenden Jahr wird nicht nur der Bundestag neu gewählt. Auch hier im Landkreis Peine werden in den Kommunalparlamenten und bei den Spitzen der Verwaltungen die Karten neu gemischt. Die Grünen im Landkreis Peine machen jetzt den Auftakt zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2021 und nominieren Stefanie Weigand für das Amt der Landrätin.

„Einstimmig hat die Mitgliederversammlung unsere langjährige Vorstandssprecherin Stefanie Weigand als Landrats-Kandidatin nominiert. Wir Grünen wollen einen Wechsel mit dieser Landrätin an der Spitze der Kreisverwaltung“, erklärt Claudia Wilke, Co-Sprecherin des Kreisverbandes seit 2019. „Mit Stefanie Weigand stellen wir eine erfahrene Kommunalpolitikerin auf, die das Peiner Land mit seinen Stärken, aber auch den Problemen bestens kennt.“ Aktuell ist Franz Einhaus ( SPD) Landrat im Kreis Peine. Er hat bisher noch offen gelassen, ob er erneut zur Wahl antritt.

Spannender Wahlkampf wird erwartet

Vor der Wahl stellte die 55-jährige Kandidatin bereits die Eckpunkte für ihre Zukunftsstrategie für den Landkreis Peine vor. „ Landkreis Peine 2030: Unter diesem Titel wollen wir den Wählern ein grünes Angebot machen“, führt Weigand aus. „Wir stellen die Frage in den Mittelpunkt, wie sich der Landkreis Peine in diesem Jahrzehnt bis 2030 entwickeln soll. Ein Schwerpunkt wird sein, endlich verbindlichen Klimaschutz in unsere kommunale Agenda aufzunehmen und dafür konkret die Weichen zu stellen. Wir wollen aufzeigen, welche Veränderungen in der Mobilität, für die Wirtschaft, die Ökologie und im Sozialen angepackt werden müssen und welche Auswirkungen diese haben.“ Im Wahlkampf werde es für sie darum gehen, auch Bürger einzubeziehen und zu fragen, welchen Änderungsbedarf sie sehen.

Der Kreisverband der Grünen und die Kandidatin erwarten einen spannenden Wahlkampf. Co-Sprecherin Wilke: „ Peine kann zum zweiten Mal Geschichte schreiben und zum zweiten Mal eine Landrätin wählen. Denn Peine war der erste Landkreis, dem bundesweit von 1964 bis 1972 mit der Landrätin Hertha Peters eine Frau vorstand. Nach fast 50 Jahren ist es Zeit, die Geschicke des Landkreises und seiner Verwaltung wieder von einer kompetenten Frau an der Spitze des Führungsteams im Kreishaus lenken zu lassen.“

Zur Person: Stefanie Weigand ist staatlich anerkannte Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin, Die 55-Jährige ist verheiratet, hat vier Töchter, drei Enkeltöchter und einen Enkelsohn. Sie ist Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen seit 2006, Vorstandsmitglied im Kreisverband Peine seit 2007 und Sprecherin seit 2009.

Von Thomas Kröger