Stederdorfer Wochenmarkt freut sich über gleich vier weitere Beschicker

Stederdorf

Die Initiative der Organisatoren des Stederdorfer Wochenmarkts hat sich gelohnt: Weil die Nachfrage nach regionalen Produkten immer größer wird, wollten sie das Angebot an Ständen im Ortspark erweitern – und hatten Erfolg. Gleich vier Marktbeschicker gaben ihre Zusage, künftig donnerstags ihre Waren in Stederdorf anzubieten. „Das ist richtig gut gelaufen. Das einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Käsestand. Dann wäre das Angebot richtig rund“, stellte Markt-Mitorganisator Egon Hakelberg erfreut fest.

Jetzt auch Backwaren und Geflügelfleisch

Eingelegtes Gemüse, raffinierte Crémes, Oliven, Peperoni oder Schafskäse: Hofein Rezai, der bereits auf dem Peiner Wochenmarkt, seine Feinkost verkauft, bietet seine mediterranen Spezialitäten nun auch in Stederdorf an.

Geflügelfleisch oder frische Eier – auch die Familie Weber aus Wipshausen werde ihr Stand-Comeback im Ortspark geben, freut sich Hakelberg. „Zu Weihnachten werden viele sicherlich hier Enten oder Gänse bestellen“, vermutet er.

Auch die Land-Bäckerei Grete werde künftig Backwaren auf dem Stederdorfer Wochenmarkt verkaufen und damit das Angebot im Ort erweitern. Grete hat auch eine Filiale in der Edemissener Straße.

Ab September kann dann auch der Wunsch vieler Stederdorfer nach einem Fischwagen auf dem Wochenmarkt erfüllt werden. Seefisch-Feinkost aus Uetze hat die Zusage gegeben. „Wir haben uns gerade ein neues Fahrzeug gekauft, das noch Kapazitäten frei hat“, bestätigt Michael Kropp, der den Betrieb zusammen mit seinem Schwager Jens Grundstedt führt. Den Fisch beziehen sie von Fischmärkten in Bremerhaven und Hamburg. In der Corona-Krise stellten auch die Uetzer Fischhändler erfreut fest, dass die Nachfrage auf Wochenmärkten gestiegen ist – darauf hoffen sie auch in Stederdorf. „Wir werden das ausprobieren.“

Von Christian Meyer