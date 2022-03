Peine

Sie haben es geschafft! Nach einer langen Fahrt ist der Hilfskonvoi, der am Freitag in Stederdorf startete, wieder zurück. Mit neun Bussen und zwei Autos waren die Helfer um Organisator Manuel Rachner am Freitag aufgebrochen. Sie brachten Hilfsgüter in die Ukraine und 35 Geflüchtete in der Nacht zu Sonntag und am Vormittag darauf zurück. Dabei bewegten sich einige der Helfer nahe der stark bombardierten ukrainischen Stadt Lwiw. Über die Eindrücke der Hilfsaktion berichten Organisator Manuel Rachner, Helferin Jasmin Tänzern und Fahrer Henrik Stellfeldt.

„Wir haben geweint, aber auch irgendwie funktioniert“, sagt Jasmin Tänzer rückblickend zur Fahrt. Sie organisierte gemeinsam mit anderen Helfern die Verteilung und Unterbringungen der Geflüchteten und koordinierte die Fahrten von Peine aus. In den letzten 48 Stunden habe sie kaum geschlafen, „vielleicht eine Stunde“, sagt sie. Die Tage davor sahen kaum anders aus. Die Hilfsaktion zerrte an ihren Kräften.

Fahrer aus Vöhrum: „Die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend“

Im Transitlager „Hala Kijowska“ im polnischen Mylny, wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, luden die Peiner ihre Hilfsgüter ab. „Das war eine riesige Halle voll mit Menschen“, sagt Fahrer Henrik Stellfeldt. Auf einem unweit entfernten Rastplatz reihten sich die Reisebusse aneinander, um Menschen auf der Flucht mitzunehmen. „Das waren so um die 70 Busse. Diese Hilfsbereitschaft hat mich sehr beeindruckt“, sagt er.

In der Halle des Transitlagers traf er auch auf Polizei, Dolmetscher und Feuerwehr. „Das ging zu wie auf einem Basar“, erinnert sich der Helfer. Die Fahrer ließen sich zunächst registrieren. Die Helfer aus Peine hielten Schilder hoch. Darauf stand die Route mit allen Großstädten in Polen und Deutschland, die von ihnen angefahren wurden.

Kreis Peine nimmt 20 Flüchtlinge auf Der Landkreis Peine hat die ersten 20 Flüchtlinge von der niedersächsischen Landesaufnahmebehörde offiziell zugewiesenen bekommen. Sie wurden im Stadthotel Peine untergebracht. Das teilt der Kreis mit. Das mobile Impfteam testete die Menschen und versorgte sie medizinisch. Die Gemeinde Lengede unterstützte personell.

Der Konvoi teilte sich auf

Was war die größte Herausforderung während der Fahrt? „Das Vertrauen der Menschen zu gewinnen“, betont Stellfeldt. Und die Sprachbarrieren. Und wie fühlt er sich? „Ganz gut. Da ist nur so ein surreales Gefühl“, sagt der Vöhrumer. Erst in einer Extremsituation und einen Tag später wieder zu Hause zu sein. Er war gemeinsam mit seinem Schwager in einem der neun Busse unterwegs. Sie wechselten sich bei der Fahrt ab. Am Transitlager teilte sich der Konvoi auf, einige sind in die Nähe der ukrainischen Grenze gefahren. „Das war etwa 20 Kilometer entfernt von Lwiw“, so Organisator Manuel Rachner. Von dort wurden weitere Flüchtlinge in Bussen mitgenommen.

Mit zahlreichen Helfen und Unterstützern hatte Rachner den Hilfskonvoi vorbereitet. „Die Resonanz war riesig“, sagt er. 20 bis 30 Helfer hatten tagelang Hilfsgüter gepackt, darunter Medikamente im Wert von 5000 Euro. 15 der insgesamt 30 Paletten werden nun an die Feuerwehr Hannover übergeben.

In Stederdorf empfingen Helfer die Geflüchteten

Andere Helfer planten die Route, beluden Autos und organisierten Unterkünfte für Geflüchtete. Für die Ankunft der Ukrainer hatte ein Team mit sechs Helfern das Stederdorfer Gemeindehaus vorbereitet, Feldbetten aufgestellt, Kleidung und Hygieneartikel besorgt – und sich um die Menschen gekümmert. „Manche der Flüchtlinge konnten sich seit Tagen nicht umziehen“, sagt Rachner, der auch in den kommenden Tagen Unterstützung mit anderen leisten möchte, beispielsweise bei Behördengängen.

Seine Eindrücke zur Fahrt: „ Im Transitlager herrschte großes Chaos. Aber das ist verständlich. Die letzten Tage waren emotional sehr bewegend, es muss sich alles erst mal setzen.“ Es gibt Bilder, die ihm im Kopf geblieben sind: „Die Menschen stehen vor dem Nichts. Viele hatten nicht mal einen Koffer dabei – nur eine Tüte in der Hand.“