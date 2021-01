Stederdorf

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf ist ein schwarzer Nissan Juke stark beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, 9. Januar, zwischen 12.20 und 13.10 Uhr. Als der 18-jährige Fahrer nach dem Einkaufen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er, dass die Front erheblich demoliert wurde – mit massiven Eindellungen am Kotflügel und am Stoßfänger vorn links.

Schaden liegt bei rund 3000 Euro

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum möglichen Unfallverursacher oder einem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Redaktion